Dortmund gegen Haaland zunächst ohne Schlotterbeck

Manchester -Ohne Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck will Borussia Dortmund im Champions-League-Spiel bei Manchester City seinen Ex-Torjäger Erling Haaland stoppen.

Der Neuzugang aus Freiburg klagte im Abschlusstraining über Rückenschmerzen. Trainer Edin Terzic setzt daher auf Mats Hummels und Niklas Süle in der Innenverteidigung.

„Für Nico ist es bitter. Nico hat bis jetzt alles gespielt, hat es richtig gut gemacht“, sagte Terzic bei DAZN. „Wir haben ihn behandelt und auch einsatzfähig bekommen, so dass er auf der Bank ist. Uns war aber das Risiko viel zu groß, ihn in so einem intensiven Spiel 90 Minuten durchzujagen. Wir wollten das Risiko nicht eingehen, wenn wir zwei gesunde Innenverteidiger im Kader haben.“

Emre Can rückt unterdessen als dritter Sechser ins Mittelfeld neben Salih Özcan und Jude Bellingham. „Wir haben uns dafür entschieden, dass wir das Zentrum kompakt haben wollen“, so Terzic, der mit Blick auf Haaland sagte: „Die ganze Mannschaft ist sehr torgefährlich. Uns nur auf Erling zu konzentrieren, wäre fahrlässig. Wir müssen die Anspiele auf Erling verhindern.“

Die drei genesenen Offensivspieler Donyell Malen, Karim Adeyemi und Thorgan Hazard sitzen zunächst auf der Bank. Bei den vom früheren Bayern-Coach Pep Guardiola trainierten Briten stehen in Haaland, Kapitän Ilkay Gündogan und dem erst kürzlich gewechselten Manuel Akanji drei ehemalige Dortmunder in der Startelf. Ein vierter sitzt in Sergio Gomez draußen. Dazu beginnt der ehemalige Bremer und Wolfsburger Kevin De Bruyne. Der in diesem Sommer aus Bielefeld nach Manchester gewechselte Stefan Ortega sitzt als etatmäßiger Ersatzkeeper auf der Bank.