Dortmund neues Vizekusen? Kehl: „Das ist doch Quatsch“

Dortmund -Die Bundesliga-Meisterschaft ist nach Meinung von Sportdirektor Sebastian Kehl auch in Zukunft in Reichweite von Borussia Dortmund. „Die Chance wird wiederkommen. Ganz sicher“, sagte der BVB-Manager der „Bild“ (Donnerstag). „Wir haben gezeigt, dass wir nah dran sind. Der letzte Schritt hat aber gefehlt.“ Dortmund hatte am letzten Bundesliga-Spieltag zu Hause nur 2:2 gegen den FSV Mainz 05 gespielt und dem FC Bayern München damit ermöglicht, in der Tabelle doch noch an den Borussen vorbeizuziehen.

Das Titelpech der Dortmunder weckte Erinnerungen an die bitteren Erfahrungen von Bayer Leverkusen zu Beginn des Jahrtausends. Der Bundesliga-Konkurrent hatte damals mehrfach in Pokalwettbewerben und der Meisterschaft knapp das Nachsehen - und handelte sich damit den Spitznamen Vizekusen ein. Sorge, dass aus Dortmund ein neues Vizekusen wird, habe er nicht, sagte Kehl. „Das ist doch Quatsch, da glaube ich überhaupt nicht dran! Unser Weg ist der richtige: Wir haben 46 Punkte im Kalenderjahr 2023 geholt, 40 in der Rückrunde.“ Zudem habe niemand in den besten fünf Ligen Europas in diesem Zeitraum mehr Tore geschossen, dazu komme nur eine Niederlage. „All das sind eigentlich Werte eines Meisters. Leider war die Hinserie unser großes Problem.“