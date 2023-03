Dota Pro Circuit: Tundra verliert gegen Aufsteiger Ooredoo

Bukarest -Weltmeister Tundra hat die erste Niederlage im zweiten Split des westeuropäischen Dota Pro Circuits eingesteckt. Der Bezwinger des Teams um Leon „Nine“ Kirilin ist überraschenderweise Aufsteiger Ooredoo Thunders.

„Wir haben uns auf dieses Match vorbereitet, ich war so aufgeregt“ sagte Faruk „Wuiter“ Terci im Interview nach dem Spiel und bedankte sich bei seinen Teamkameraden. „Ich liebe mein Team zu sehr. Keine Ahnung, ich fühle mich sehr gut!“

Bei dem Aufsteiger zeichnet sich ein eigentümliches Muster ab: OT gewann bereits gegen Major-Champion Gaimin Gladiators, verlor aber gegen die schwächeren Teams Monaspa und OG.

Auf der anderen Seite der Tabelle holte Nigma Galaxy seinen ersten Sieg. Das Team um den Deutschen Kuro „KuroKy“ Takhasomi gewann zwar 2:0 gegen Monaspa, beide Spiele waren aber nicht besonders eindeutig.

Früher am Tag stellte Gaimin den Rekord für die schnellste Serie des Splits auf. Der Major-Champion überrumpelte in zwei vernichtenden Spielen seine Rivalen von OG. Die Serie dauerte knapp 40 Minuten. Quinn „Quinn“ Callahan stach, wie schon beim Lima Major, besonders hervor und wurde in der Serie nicht einmal eliminiert.