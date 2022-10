Draisaitl schätzt an Edmonton Eishockey-Enthusiasmus Star-Stürmer Leon Draisaitl schätzt an seiner Wahlheimat Edmonton vor allem den Eishockey-Enthusiasmus in der Stadt. Die Menschen würden sich mit dem Verein ... dpa

Leon Draisaitl spielt für die Edmonton Oilers. Mark Humphrey/AP/dpa

Edmonton -Star-Stürmer Leon Draisaitl schätzt an seiner Wahlheimat Edmonton vor allem den Eishockey-Enthusiasmus in der Stadt. Die Menschen würden sich mit dem Verein identifizieren, sagte der Nationalspieler in einer digitalen Medienrunde vor dem Auftaktspiel in der nordamerikanischen Profiliga NHL an diesem Mittwoch (20.00 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die Vancouver Canucks. „In so einer Eishockey-Stadt zu spielen, macht Spaß und macht es besonders“, sagte der 26-Jährige.