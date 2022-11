Draisaitl trifft und beendet mit Edmonton Niederlagenserie Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers nach drei Niederlagen in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL in Serie in die Erfolgsspur zurückgekehrt. dpa

Leon Draisaitl (29), Center der Edmonton Oilers, feiert seinen Treffer im zweiten Drittel. Jason Behnken/AP/dpa

Tampa Bay (dpa) – -Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers nach drei Niederlagen in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL in Serie in die Erfolgsspur zurückgekehrt.