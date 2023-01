Draisaitl vor 600. Spiel in der NHL: „War ein langer Weg“ Nationalspieler Leon Draisaitl steht in der NHL vor einem Jubiläum und seinem 600. Spiel in der besten Eishockey-Liga der Welt. Groß auf dem Schirm hat der 2... dpa

Leon Draisaitl (r, 29) von den Edmonton Oilers schießt an Jakob Silfverberg (33) von den Anaheim Ducks vorbei. Jae C. Hong/AP/dpa

Anaheim -Nationalspieler Leon Draisaitl steht in der NHL vor einem Jubiläum und seinem 600. Spiel in der besten Eishockey-Liga der Welt. Groß auf dem Schirm hat der 27 Jahre alte Kölner von den Edmonton Oilers den Anlass vor dem Auswärtsspiel bei den San José Sharks am Abend aber nicht.