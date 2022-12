Eishockey-Star Leon Draisaitl würde sich ein NHL-Spiel mit seinen Edmonton Oilers in seiner Heimat Köln wünschen.

Draisaitl würde sich über NHL-Spiel in Köln freuen

„Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn das mal passiert. Das wäre eine überragende Sache“, sagte der 27 Jahre alte Stürmer dem Kölner „Express“. Im Oktober 2018 war er einmal mit den Oilers für ein Freundschaftsspiel bei den Kölner Haien zu Gast.

Auch reguläre NHL-Partien wurden schon in Europa ausgetragen. Im vergangenen Oktober beispielsweise spielten die Nashville Predators und die San Jose Sharks in Prag. Die NHL möchte künftig weitere Teams in Europa präsentieren.