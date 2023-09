Dreher reitet bei Grand-Slam-Turnier auf Platz vier

Calgary -Springreiter Hans-Dieter Dreher hat beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres den vierten Platz belegt. Der Profi aus Eimeldingen hatte beim Turnier im kanadischen Spruce Meadows nach einer fehlerfreien ersten Runde mit Elysium einen Abwurf im zweiten Umlauf und verpasste damit das Stechen.

Den mit rund zwei Millionen Euro dotierten Großen Preis gewann Martin Fuchs mit Leone Jei. Der Schweizer setzte sich im Stechen gegen die Kanadierin Tiffany Forster mit Figor durch und hat nun die Chance, im Dezember beim Turnier in Genf einen Bonus von einer halben Million Euro zu kassieren.

Marcus Ehning hätte als Sieger des Großen Preises von Aachen die Möglichkeit gehabt, mit einem Sieg in Spruce Meadows sich den Bonus zu sichern. Wegen der EM in der Woche zuvor hatte der Profi aus Borken aber auf einen Start in Kanada verzichtet, während Fuchs' Pferd nach dem EM-Teamwettbewerb nach Calgary gebracht worden war und der Eidgenosse auf das EM-Einzel verzichtet hatte.

Zum Grand Slam des Springsports gehören die Turniere in Aachen, Spruce Meadows, 's-Hertogenbosch und Genf. Es gibt ein Prämien-System, bei dem bis zu zwei Millionen Euro zu gewinnen sind.