Drei Sonntagsspiele für Hertha: Dortmund-Spiel 19. Februar

Berlin (dpa) – -Hertha BSC bestreitet im Februar und März gleich drei Sonntagsspiele. Den Auftakt macht die Bundesliga-Begegnung am 12. Februar (15.30 Uhr) im Berliner Olympiastadion gegen Borussia Mönchengladbach. Eine Woche später steigt ebenfalls am Sonntag (17.30 Uhr) in Dortmund das nächste Borussen-Duell. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag mit der Terminierung der Spieltage 20 bis 25 mit.