Das zurückliegende Wochenende verbrachte Israel Gonzalez in Belgrad. Neben namhaften Trainern wie Ettore Messina oder John Calipari war der Spanier Teil der Dusan-Ivkovic-Clinic und bedankte sich am Montag auf Twitter über die Einladung und die große Ehre, Teil dieser Weiterbildung für Trainer gewesen zu sein. Dass der 47-Jährige bei einer so renommierten Veranstaltung selbst gestaltend tätig werden durfte, ist eine hohe Wertschätzung seiner geleisteten Arbeit bei Alba Berlin. Der Gewinn der deutschen Meisterschaft, des BBL-Pokals und die beste Platzierung in der Euroleague im ersten Jahr als Cheftrainer waren auch gegenüber der sportlichen Leitung ausreichend Argumente, um den Vertrag nun auch über die zurückliegende Spielzeit zu verlängern. Alba und er haben sich auf eine Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit um drei weitere Jahre, also einen Vertrag bis 2025, geeinigt.

Für Himar Ojeda war die Verlängerung eine leichte Entscheidung

So schön die Titel waren und so ausgiebig sie gefeiert wurden, wären sie gar nicht notwendig gewesen, um den eingeschlagenen Weg weiterzuschreiten. „Das war eine leichte Entscheidung für uns, ganz unabhängig von den fantastischen sportlichen Erfolgen der vergangenen Saison, für die allein er sich die Vertragsverlängerung schon verdient hat“, wurde Alba-Sportdirektor Himar Ojeda in der offiziellen Mitteilung des Vereins zitiert. „Es geht uns bei dieser Entscheidung aber um mehr: Isra ist seit langer Zeit fester Teil der Alba-Familie und hilft uns enorm dabei, unsere langfristigen und nachhaltigen Ziele zu erreichen. Unsere attraktive Spielweise, die Entwicklung unserer Spieler und unser alltäglicher Umgang miteinander – wir teilen eine Philosophie.“

Gemeinsam mit Aito Garcia Reneses war Gonzalez zur Saison 2017/18 nach Berlin gekommen und unterstützte seinen spanischen Landsmann, wie schon zuvor in Gran Canaria, als Assistenztrainer. Dass Gonzalez zur Saison 2020/21 bereits zum Associate Headcoach befördert wurde, war ein erster Hinweis darauf, dass er als Nachfolger von Reneses aufgebaut wird. Die Berufung zum Cheftrainer vor der abgelaufenen Saison verwunderte deshalb genauso wenig wie die jetzige Verlängerung des Vertrages.

Alba Berlin und Israel Gonzalez: eine Erfolgsgeschichte

Alba Berlin und Israel Gonzalez ist eine Erfolgsgeschichte, die beidseitig als solche aufgebaut wurde. Trainer, Spieler und sportliche Leitung vertrauen und schätzen sich – die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit über diesen Sommer hinaus. „Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir dieses Projekt gemeinsam fortführen“, wird Gonzalez zitiert. „Alba Berlin ist ein großartiger Club und ich bin sehr stolz, Teil dieses Teams zu sein, das sich jeden Tag aufs Neue wie eine Familie anfühlt.“ Welche Spieler diese Familie im Sommer verlassen und welche dazustoßen, ist bislang noch nicht bekannt. Die Verlängerung von Israel Gonzalez aber wird das beeinflussen.