Dreierpack in Benefizspiel: Schwarz-Lob für Kanga Hertha-Mittelstürmer Wilfried Kanga hat mit seinen drei Toren im Benefizspiel beim Berliner AK seinen Anspruch auf einen Startelfeinsatz in der Fußball-Bunde... dpa

ARCHIV - Der Berliner Wilfried Kanga am Ball. Thomas Frey/dpa/Archivbild

Berlin -Hertha-Mittelstürmer Wilfried Kanga hat mit seinen drei Toren im Benefizspiel beim Berliner AK seinen Anspruch auf einen Startelfeinsatz in der Fußball-Bundesliga untermauert. „Das tut ihm gut. Er hat sich gut bewegt in den Räumen und hatte eine gute Boxpräsenz“, sagte Trainer Sandro Schwarz nach dem 5:1 von Hertha BSC beim Regionalligisten in der Benefiz-Partie für Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien am Freitagabend. „Er war dann auch eiskalt vor der Kiste. Das war ein guter Auftritt und wichtig für ihn nach seiner Verletzungspause“, lobte Schwarz.