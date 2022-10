Dreßen offenbart mentales Tief: „Leichte depressive Phasen“ Nach langer Leidenszeit ist Skirennfahrer Thomas Dreßen wieder zurück im deutschen Speed-Team. Die Zeit ohne Wettkämpfe war nicht einfach. dpa

Herzogenaurach -Skirennfahrer Thomas Dreßen hat mentale Probleme in seiner langen Verletzungspause offenbart. In Gesprächen mit seinem Sportpsychologen sei er „schon darauf gekommen, dass so leichte depressive Phasen dabei sind“, sagte der 28 Jahre alte Oberbayer rückblickend.