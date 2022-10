Dritter Sieg - Alba Berlin deklassiert Panathinaikos Athen Berlin (dpa) ­ Alba Berlin hat auch sein drittes Spiel in der Euroleague gewonnen. Am Mittwochabend ließ der ersatzgeschwächte Basketball-Bundesligist dem gr... dpa

Berlin (dpa) ­ Alba Berlin hat auch sein drittes Spiel in der Euroleague gewonnen. Am Mittwochabend ließ der ersatzgeschwächte Basketball-Bundesligist dem griechischen Vizemeister Panathinaikos Athen vor 9.055 Zuschauern dank einer starken Defensivleistung beim 94:65 (43:33) keine Chance. Alba bleibt damit verlustpunktfrei in der Spitzengruppe. Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma mit 16 und Tamir Blatt mit 15 Punkten. -Beim deutschen Meister kehrte Ben Lammers nach seiner Erkrankung zurück, dafür fehlten weiter die Verletzten Maodo Lo, Johannes Thiemann, Jaleen Smith und Marcus Eriksson. Davon ließ sich das Team von Trainer Israel Gonzalez aber nicht beeinflussen. Mitte des ersten Viertels gelangen seiner Mannschaft vier erfolgreiche Distanzwürfe in Serie, Alba setzte sich erstmalig zweistellig ab (17:6).