Druck auf Bagnaia wächst: Martin gewinnt in Thailand

Buriram -Motorrad-Weltmeister Francesco Bagnaia gerät auf dem Weg zur angestrebten Titelverteidigung immer mehr unter Druck.

Ducati-Markenkollege Jorge Martin verkleinerte den Rückstand in der MotoGP-Gesamtwertung durch seinen Sieg in Thailand und liegt bei noch drei ausstehenden Rennen nur noch 13 Punkte hinter Bagnaia, der den zweiten Platz belegte. Das Podest in einem bis zur letzten Kurve spannenden Grand Prix komplettierte KTM-Pilot Brad Binder. Der Südafrikaner wurde wegen des Überfahrens der Streckenabgrenzung in der Schlussrunde um einen Rang nach hinten versetzt.

In der Moto2-Klasse verpasste Lukas Tulovic als einziger deutscher Stammfahrer die WM-Zähler erneut. Der Eberbacher kam nicht über Rang 23 hinaus.