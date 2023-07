Drüben üben

Leo Neugebauer könnte es sich heute nicht mehr vorstellen, jemals wieder in seinen Alltag in Leinfelden-Echterdingen zurückzukehren. Nicht dass der Zehnkampf-Rekordhalter den Bezug zu seiner schwäbischen Heimat verloren hätte. Doch die Härten, die er in Deutschland als Leistungssportler erdulden musste, möchte er nie mehr in Kauf nehmen.



An der University of Texas, wo er seit 2020 lebt und trainiert, erklärt er, könne er „locker zwei Einheiten absolvieren, Vorlesungen besuchen und habe trotzdem noch den Nachmittag für mich, um zu büffeln“. In Deutschland sei er den ganzen Tag an der Uni gewesen, habe abends trainiert und sei spät und vollkommen erledigt nach Hause gekommen.

Als Athlet an einer amerikanischen Universität, schwärmt Neugebauer, sei alles darauf abgestimmt, Training und Ausbildung optimal miteinander zu kombinieren. Die Wege seien kurz, die Uni-Veranstaltungen und die Trainingszeiten kämen sich nie in die Quere und den Athleten stünden Tutoren zur Verfügung, um den akademischen Anforderungen trotz der Trainingsbelastung gerecht zu werden.



Nicht zuletzt diesen perfekten Bedingungen schreibt Neugebauer es zu, dass er den 38 Jahre alten Zehnkampf-Rekord von Jürgen Hingsen brechen konnte. Und dass er bei den Weltmeisterschaften in diesem Sommer zum Favoritenkreis zählt. Deshalb wird er auch unter allen Umständen bis zu den Olympischen Spielen von Paris weiter hier in Texas trainieren.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Neugebauer ist bei weitem nicht der einzige deutsche Spitzensportler, der sich in den USA auf die Olympischen Spiele von Paris vorbereitet. Unter Athleten der olympischen Kernsportarten Schwimmen und Leichtathletik gelten die Vereinigten Staaten als so etwas wie das gelobte Land. „Ich erhalte hier eine optimale Förderung“, sagt der 23-Jährige. „Die Konzentration von Wohnen, Sporteinrichtungen, Studienbedingungen und medizinischer Versorgung auf einem Campus ist einfach besonders und bringt viele Vorteile für mein Training und meine Leistungen.“

Das findet auch die Schwimmerin Anna Elendt, die wie Neugebauer auf dem Campus der University of Texas lebt und trainiert. „Ich habe nach einem Weg gesucht, wie ich weiter intensiv schwimmen, aber auch an meiner Zukunft außerhalb des Beckens arbeiten kann“, sagt die deutsche Rekordhalterin aus Dreieich bei Frankfurt. In Deutschland sei das schwierig gewesen.

Anna Elendt bei den FINA World Championships, 50m breaststroke Women Csaba Doemoetoer/imago

Das universitäre Sportsystem der USA gilt als Grundlage dafür, dass die Vereinigten Staaten bei Olympischen Spielen über Jahrzehnte konstant ihre Stellung als Supermacht behaupten. Der Sport hat im amerikanischen Bildungswesen einen sehr hohen Stellenwert. Begabte Athleten werden in jeder Hinsicht an der Universität gefördert. Sie bekommen die Chance, nach der High School vier Jahre lang unter professionellen Bedingungen zu trainieren und dabei trotzdem eine Berufsausbildung zu absolvieren.



Für deutsche Olympioniken ist das hingegen oft hart. Neugebauers Klage ist typisch. Wer in Deutschland Ausbildung und Spitzensport miteinander verbinden möchte, ist auf sich selbst gestellt. Die Hilfestellungen durch die Verbände werden von vielen Sportlern als mangelhaft empfunden.

So klang der deutsche Schwimmer Philip Heintz verbittert, als er nach den Spielen von Tokio seinen Rückzug vom Sport bekannt gab. „Vier Jahre lang interessiert sich keiner für uns, und bei Olympia sollen wir plötzlich Medaillen holen. Wo sollen die denn herkommen? Mir tut dieses System weh – ich dachte immer, wir sind eine Sportnation“, sagte der Olympiasechste im Interview mit der Welt am Sonntag. Er selbst habe jetzt zehn Jahre gearbeitet, nur eben nicht in einem Beruf, sondern als Sportler. „Jetzt stehe ich mit Null da. Es geht nicht darum, reich zu werden, sondern sich den Sport leisten zu können. Leidenschaft alleine reicht nicht. Warum soll ich vier Jahre weiter trainieren, es auf mich nehmen, spät in den Beruf einzusteigen, wenn ich in den vier Jahren nicht mal perfekte Bedingungen habe? Bei Olympia ist es dann, als trete ein Kreisligist gegen einen Champions-League-Teilnehmer an. Keine Chance.“

Das ist eine Klage, die man unter deutschen Spitzensportlern schon seit vielen Jahren hört. Der Diskus-Olympiasieger Robert Harting prangert die mangelhafte Förderung schon seit 2012 an. Der Fechter Max Hartung, lange Zeit Sprecher der deutschen Olympia-Athleten, nutzte seine Stellung ebenfalls, um unermüdlich auf den Wettbewerbsnachteil deutscher Sportler aufmerksam zu machen.

Gina Lückenkemper bei dem iSTAF Indoor, Leichtathletik/Halle: Meeting, Entscheidung in der Mercedes-Benz Arena, Dormund. Frauen: 60 Meter Soeren Stache/dpa

Der Sport reagierte – es gab seit 2016 zwei Spitzensportreformen in Deutschland. Doch die Maßnahmen führten nicht zum Ziel. Bei den Spielen von Tokio kamen die Deutschen gerade einmal auf Rang neun im Medaillenspiegel. Die Reformmaßnahmen entpuppten sich als fehlgeleitet, die Lage der einzelnen Athleten verbesserte sich nur selten. Und erst in der vergangenen Woche, gut ein Jahr vor den Spielen von Paris, gab das Bundesinnenministerium bekannt, dass es die Spitzensportförderung um 25 Prozent zusammenstreichen werde.

Nun reagieren die Athleten mit Eigeninitiative. Sie schaffen sich bessere Bedingungen, indem sie ins Ausland gehen. Der Schwimmer Marius Kusch etwa wechselte nach seinem College Abschluss zu einer Profigruppe in Indiana – einer jener multinationalen Elitetruppen, die sich in den USA um Spitzentrainer bilden und sich privat finanzieren. Ein Modell, dem auch die Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper folgte, die sich in Florida auf Paris vorbereitet.

Zu den Vorzügen der Truppe in Florida zählt Lückenkemper, dass sie mit anderen Weltklasse-Athleten aus anderen Ländern arbeiten kann, die sie täglich fordern und inspirieren. Im deutschen Stützpunktsystem geht so etwas nicht, weil die Bundestrainer nur deutsche Athleten trainieren dürfen. Für die besten Sportler des Landes ein großer Hemmschuh.



Die Cheftrainerin des Deutschen Leichtathletik-Verbandes Annett Stein traut dem deutschen Modell trotzdem. „Ich glaube nicht, dass die Sportlerinnen da drüben so viele Vorteile haben“, sagt sie mit Blick auf die USA. Immerhin räumt sie ein, dass es vielleicht von Vorteil wäre, zumindest die besten Deutschen in Trainingsgruppen zusammenzubringen. „Wenn uns das gelingen würde.“ Ja, wenn.