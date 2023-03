DSV-Staffeln wollen in letzten Rennen aufs Podest

Östersund -Nach dem Gewinn von WM-Silber bei den Heim-Titelkämpfen in Oberhof wollen die deutschen Biathletinnen auch im letzten Staffel-Wettbewerb der Saison noch einmal auf das Podest laufen.

Im schwedischen Östersund starten am Samstag beim vorletzten Weltcup Janina Hettich-Walz, Hanna Kebinger, Vanessa Voigt und Denise Herrmann-Wick um 14.00 Uhr (ZDF und Eurosport) über die 4x6 Kilometer.

Aus dem WM-Quartett fehlt Sophia Schneider, die erkrankt schon im Einzel am Donnerstag nicht zum Einsatz kam. Für sie läuft Hettich-Walz. Die Damen hatten in den bisherigen Weltcups drei Podestplätze geholt.

„Wir versuchen, den Schwung mitzunehmen aus den letzten Rennen und natürlich aus Oberhof. Es geht auch in der Staffelwertung noch um ein bisschen was. Da wollen wir noch mal alles geben, jeder wird sich noch mal voll reinhauen“, sagte Herrmann-Wick am Freitag. In der Weltcup-Staffelwertung liegt Deutschland auf Rang drei mit 260 Punkten, es führt Schweden (276) vor Frankreich (270).

Roman Rees, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Östersund-Einzelsieger Benedikt Doll laufen um 16.30 Uhr über 4x7,5 Kilometer. Im Weltcup hatten es die Schützlinge von Bundestrainer Mark Kirchner in allen vier Rennen unter die Top drei geschafft, bei der WM klappte das mit Rang fünf nicht. Die Weltcupwertung haben bereits die Norweger für sich entschieden, die alle vier Weltcup-Staffeln gewannen. Die Deutschen (270 Punkte) kämpfen mit Frankreich (245) um Platz zwei.