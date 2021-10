Berlin - Für Fans des 1. FC Union ist die Frage nach dem schönsten Stadion der Welt kurz und knapp beantwortet: AF. Nichts geht über die Alte Försterei. Mag der Rasen im Londoner Wembley-Stadion noch so heilig und die Historie im Maracana von Rio noch so bilderbuchhaft, mögen die Auftritte im Old Trafford von Manchester noch so von David Beckham und Cristiano Ronaldo und im Camp Nou von Xavi, Andres Iniesta und Lionel Messi geprägt worden sein, das „Ballhaus des Ostens“ hat was Eigenes, was Spezielles. Nicht ganz so Geschichtliches, dazu ist es viel zu jung und nicht erwachsen genug. Dafür aber hat es was Heimeliges, was Kuscheliges, was Familiäres. Es ist wie eine Puppenstube.

Feyenoord spielt seit 100 Jahren in der höchsten Liga der Niederlande

Auf ihrem Trip durch Europa mit den Reisen nach Helsinki, nach Prag und am Donnerstag nach Rotterdam, wo die Eisernen in der Conference League auf Feyenoord treffen, erleben die Anhänger der Rot-Weißen einerseits vom Gegner und andererseits vom Stadion eine andere Welt. Über Feyenoord zu schreiben hieße, Tulpen nach Holland zu bringen. Seit genau 100 Jahren, spielt der Verein stets in der höchsten niederländischen Spielklasse. 1970 gewann Feyenoord als erster Verein des Landes den Europapokal der Landesmeister. Neben zwei Triumphen im damaligen Uefa-Pokal gewann Feyenoord 15 Mal den Meistertitel und 13 Mal den Pokal. An großen Spielern mangelt es deshalb nicht. Selbst der allergrößte Oranje-Star hat bei ihnen gespielt, obwohl die meisten ihn nur vom Erzfeind Ajax und vom FC Barcelona kennen: Johan Cruyff. Ruud Gullit wiederum hat ebenfalls für Feyenoord gespielt und war später auch Trainer an der Van Zandvlietplein 1.

Genug der Meriten, zurück zum Stadion. Das, 1937 eröffnet, hat viel mehr zu erzählen als die Alte Försterei. Es hat Schlimmes erlebt, so wurden während der deutschen Besetzung der Niederlande im Zweiten Weltkrieg dort mehrere Zehntausend Männer festgehalten, um zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt zu werden. Es hat natürlich auch Triumphe gefeiert: Allein neun Endspiele in europäischen Klubwettbewerben, die meisten überhaupt, und das EM-Finale 2000 zwischen Frankreich und Italien wurden hier ausgetragen.

Allein vom Namen her ist die Arena Legende: De Kuip. Auf Deutsch: Die Badewanne. Wobei: Ans Badengehen sollten die Eisernen lieber nicht denken. Eher an Gefühle und Erlebnisse der Vergangenheit, auch wenn es inzwischen eine völlig andere Zeit ist und die aktuelle Generation Typen wie Manfred Zapf, Jürgen Sparwasser, Jürgen Pommerenke, Martin Hoffmann und Wolfgang „Paule“ Seguin nur aus Erzählungen und vielleicht alten TV-Mitschnitten kennt. Die Haudegen vom 1. FC Magdeburg werden sich mit einem Lächeln erinnern und mit dem Wissen, am 8. Mai 1974 im Kuip Einmaliges erspielt zu haben: Hier besiegten sie im Finale der europäischen Pokalsieger den großen AC Mailand mit deren damaligem Trainer Giovanni Trapattoni sensationell 2:0. Auf dem Rasen feierten die Männer aus der Börde ihr Husarenstück in mit Kapuzen versehenen weißen Bademänteln.

Zur Saison 2024/25 will Feyenoord in neuem Stadion spielen

Feyenoord also, wie die Eisernen ein klassischer Arbeiterverein. Wie die Schlosserjungs wissen, steht eine derartige Historie für Zusammenhalt und Kämpfernaturen. Eines aber haben die Köpenicker ihren Seelenverwandten aus dem Rotterdamer Hafenviertel voraus. Sie haben bereits ein neues Stadion. De Kuip dagegen wird es bald nicht mehr geben. Seit Jahren schon planen sie eine neue Arena. Kürzlich hat der Verein sein Okay gegeben für das neue „Feyenoord City“, das 444 Millionen Euro kosten und Platz bieten soll für 63.000 Zuschauer. Ab der Saison 2024/25 soll Feyenoord dann in seinem neuen Zuhause spielen.

Es ist für Union-Fans die erste, womöglich aber schon die letzte Gelegenheit, die Badewanne zu sehen mit ihren Fußball-Göttern darin. Daran aber, dass die Alte Försterei das schönste Stadion bleibt, wird sich trotzdem nichts ändern.