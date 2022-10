Duell der Europa-League-Punktlosen: Union hofft auf Fischer Wenn alles klappt, ist Urs Fischer doch da: Bundesliga-Tabellenführer 1. FC Union Berlin will mit seinem Erfolgscoach an der Linie die bisher trübe Europa-Le... dpa

Unions Trainer Urs Fischer gibt vor einem Spiel ein Interview. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Wenn alles klappt, ist Urs Fischer doch da: Bundesliga-Tabellenführer 1. FC Union Berlin will mit seinem Erfolgscoach an der Linie die bisher trübe Europa-League-Bilanz endlich aufpolieren. Ein Sieg soll und muss her an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) bei Malmö FF, wenn die Eisernen ihr Hoffnungen aufs Weiterkommen stärken wollen. Das Gute: Der Gegner ist international auch nicht gut drauf, kassierte wie Union zwei Niederlagen in der Gruppe D.