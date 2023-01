Duell mit Augsburg: Bleibt der Trend weiterhin der Freund der Eisbären Berlin?

Als Trainer befindet sich Serge Aubin noch immer in der schwierigsten Phase seiner bisherigen Amtszeit bei den Eisbären Berlin. Nach zwei deutschen Meisterschaften in den vergangenen zwei Jahren kämpft der Kanadier mit seiner Mannschaft in dieser Spielzeit gegen den Abstieg. Neben seinen gezeigten Fähigkeiten als Trainer aber scheint der 47-Jährige auch etwas Börsenwissen zu besitzen oder wird zumindest von der dort so häufig benutzten Weisheit „The Trend is your Friend“ gehört haben. Solange keine Trendumkehr zu erkennen ist, sollte nicht nur ein Börsianer, sondern auch ein Trainer versuchen, die Gewinne laufen zu lassen.

Serge Aubin vertraut auf Tobias Ancicka im Tor der Eisbären Berlin

Der positive Trend der Eisbären ist in 13 Punkten aus den vergangenen zehn Spielen, aber insbesondere am verbesserten Spiel auf dem Eis auszumachen. Weshalb der Trainer also gar keine Veranlassung hat, in dieser Phase etwas zu ändern. Im für die noch immer abstiegsbedrohten Eisbären so wichtigen Heimspiel am Freitagabend (19.30 Uhr) gegen die Panther aus Augsburg setzt Aubin auf die Mannschaft, die zuletzt zu überzeugen wusste und 2:0 in Nürnberg gewann. Personelle Veränderungen wird er nicht vornehmen, im Tor schenkt er Tobias Ancicka nach seiner starken Leistung bei seinem ersten Saisonspiel ohne Gegentor erneut das Vertrauen.

Verzichten hingegen muss der Trainer abermals auf die verletzten Angreifer Alexandre Grenier, Manuel Wiederer und Lewis Zerter-Gossage. Nach dem erfolgreichen Auftritt zuletzt in Nürnberg aber ist das Vertrauen in die zur Verfügung stehenden Kräfte sehr groß. Und auch das Selbstbewusstsein ist in einer von wenigen Höhen und vielen Tiefen geprägten Saison zumindest in einem Bereich angelangt, in der Spieler durch den Druck der Tabellensituation nicht mehr mit schlotternden Knien aufs Eis laufen.

Dennoch: Trügerische neun Punkte Vorsprung haben die Eisbären als 13. der Tabelle auf den Vorletzten aus Augsburg. Trügerisch deshalb, weil die Panther bislang zwei Spiele weniger absolviert haben und theoretisch auf drei Zähler heranrücken können. Trügerisch auch, weil die Eisbären in dieser Saison schon mehrfach die vermeintliche Trendwende eingeleitet hatten und stattdessen dann doch wieder zu fehlerbehaftet aufgetreten waren. Nach einem Sieg, für den es auch die vollen drei Punkte gab, ließen die Berliner direkt darauf fast immer mindestens einen Zähler liegen – lediglich am 2. und 7. Oktober gingen die Eisbären gegen Düsseldorf und in Ingolstadt in zwei aufeinanderfolgenden Partien mit der maximalen Ausbeute vom Eis.

Gegen Augsburg hat die Mannschaft von Serge Aubin nach dem 2:0-Sieg in Nürnberg nun also erneut die Chance auf einen zweiten Dreier in Folge. Und der wäre für den Trainer und den Klub von großer Bedeutung: „Es sind zwei Mannschaften, die eng zusammen in der Tabelle stehen. Jeder weiß um die Bedeutung des Spiels. Für uns ist jedes Spiel wichtig und morgen Abend ist eins davon“, so Aubin.

Von der Bedeutung und der Größe des Spiels aber will sich Jonas Müller gar nicht verrückt machen lassen. „Klar wissen wir, dass es ein wichtiges Spiel ist, gerade in der Tabellensituation. Aber ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht zu großen Druck machen, sondern einfach normal spielen“, sagte der Verteidiger am Donnerstag nach dem Training. „Wir gehen Spiele gegen Augsburg oder Bietigheim, die hinter uns stehen, genauso an wie gegen München, die Tabellenführer sind. Wir haben gezeigt, dass wir gegen jeden gut spielen können, müssen es aber über 60 Minuten durchhalten, wie wir es gegen Nürnberg gemacht haben und dann sieht es gut aus.“

Eisbären zeigen gegen Nürnberg die richtige Reaktion

Gegen Nürnberg war es der Mannschaft zuletzt gelungen, das Negativerlebnis der 2:4-Niederlage in Düsseldorf richtig zu analysieren und die Fehler abzustellen. „Wir spielen härter und versuchen hinten schnell rauszukommen und hart am Mann zu spielen“, so der 27-jährige Nationalspieler. „Wir dürfen hinten mit der Scheibe nicht rumeiern.“ Zu oft waren da Fehler passiert, die die Mannschaft nicht mehr korrigieren konnte, zu oft hatte sich das Team um Jonas Müller in den Spielen Phasen erlaubt, in denen Unkonzentriertheiten die Ursache für spätere Niederlagen waren.

Mal den Start verschlafen, mal im zweiten oder letzten Drittel die Intensität und Konzentration absinken lassen. „Wir müssen von Minute eins da sein, sonst wird es gegen jeden Gegner schwierig“, sagt Jonas Müller. „Wir dürfen keine fünf Minuten Pause machen, wo wir den Gegner ins Spiel kommen lassen.“ Schon gar nicht in so einem bedeutenden Spiel wie am Freitag gegen Augsburg. Denn: Selten in dieser Saison war es so wichtig, dass der positive Trend vorheriger Spiele von den Berlinern fortgesetzt wird.