Duell mit Brasilien: Siegemund hat wichtige Geheimtipps Laura Siegemund spielt im deutschen Tennis-Team dieses Mal eine ganz wichtige Rolle. Und das, obwohl sie erst einmal nur Ersatz ist. dpa

ARCHIV - Ist mit Deutschlands Tennis-Frauen gegen Brasilien gefordert: Laura Siegemund. Marta Lavandier/AP/dpa

Stuttgart -Sportlich wird Laura Siegemund beim Billie-Jean-King-Cup-Duell mit Brasilien erst einmal nur eine Nebenrolle spielen. Teamchef Rainer Schüttler setzt in Stuttgart am Freitag (16.00 Uhr) in den ersten beiden Einzeln auf Anna-Lena Friedsam und Tatjana Maria. Auch am Samstag dürfte Siegemund wohl nur im Doppel zum Einsatz kommen.