Duell RB gegen Hertha wird Belastungsprobe

Leipzig -Die Lobhudelei auf beiden Seiten wollte gar nicht enden. Dennoch wird das Duell RB Leipzig gegen Hertha BSC an diesem Samstag (18.30 Uhr/DAZN) für die ziemlich besten Freunde zur Belastungsprobe. Denn der schlecht in die Saison gestartete Pokalsieger aus Sachsen will und muss in der Bundesliga-Tabelle Boden gutmachen. Platz zwölf sind nicht die Ansprüche für den Champions-League-Starter, der seit vier Pflichtspielen bei allein drei Siegen unbesiegt ist. „Uns erwartet morgen ein sehr unangenehmer Gegner. Sehr intensiv, sehr aggressiv – mit klaren Abläufen gegen den Ball. Da müssen wir auf der Hut sein“, meinte RB-Cheftrainer Marco Rose und verdrängte die letzten beiden Spiele gegen die alte Dame mit einem 6:0 daheim und dem 6:1 im Berliner Olympiastadion vehement. „Das ist 100 Jahre her. Anderer Trainer, andere Mannschaft“, betonte er.