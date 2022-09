Duell um die Tennis-Krone: Alcaraz folgt Ruud ins Finale Der Norweger Casper Ruud und Carlos Alcaraz aus Spanien stehen im Finale der US Open. Im Endspiel geht es für die beiden um den ersten Grand-Slam-Titel ihrer... dpa

Casper Ruud aus Norwegen in Aktion. Matt Rourke/AP/dpa

New York -Der spanische Tennis-Jungstar Carlos Alcaraz kämpft im Finale der US Open in New York gegen den Norweger Casper Ruud um den Titel und die Nummer eins der Weltrangliste.