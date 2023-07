Dutzende Verstöße: Neymar muss wegen Umweltsünden eine Millionenstrafe zahlen

Neymar muss über drei Millionen Euro Strafe in seiner Heimat wegen Umweltverstößen zahlen.

Brasiliens Superstar Neymar muss wegen Verstößen gegen Umweltgesetze auf seinem Grundstück in Mangaratiba umgerechnet knapp über drei Millionen Euro Strafe zahlen. In einer Stellungnahme des zuständigen Gemeindebüros, aus der brasilianische Medien zitierten, war von insgesamt vier Geldstrafen die Rede.

Neymars Verstöße sind in einem 46-seitigen Bericht festgehalten

Im Mittelpunkt steht der künstliche See, den der 31 Jahre alte Profi von Paris Saint-Germain auf seinem Anwesen anlegen ließ. Insgesamt seien in einem 46-seitigen Bericht des Umweltinspektionsteams und dem Rechtsgutachten der Gemeindebehörde dutzende Verstöße festgestellt worden. Der Fall sei auch an die Staatsanwaltschaft und die Polizei weitergeleitet worden.

Jüngst hatten Polizisten und Umweltbeamte des Ortes Mangaratiba Bauarbeiten an dem künstlichen See nach einer Inspektion untersagt. Es seien mehrere Umweltverstöße festgestellt worden, hatte die Verwaltung der Küstengemeinde im Bundesstaat Rio de Janeiro mitgeteilt. Darunter fiel die Umleitung von Wasserläufen sowie ungenehmigte Wasserentnahme aus Flüssen und Erdbewegungen.

Neymar soll auf dem gesperrten Gelände die Einweihung des Sees gefeiert haben, wie auf Fotos in sozialen Medien zu sehen gewesen sein soll. Danach hatte das Umweltamt bereits ankündigt, dass sich die Geldstrafe erhöhen werde.