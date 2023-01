Dyche wird Lampard-Nachfolge beim FC Everton

Liverpool -Der englische Fußball-Erstligist FC Everton hat Sean Dyche als neuen Trainer verpflichtet und damit einen Nachfolger für Frank Lampard gefunden.

Der Vertrag mit Dyche läuft bis Sommer 2025, wie der stark abstiegsgefährdete Premier-League-Club am Montag mitteilte. Der 51-Jährige soll für Everton an diesem Wochenende erstmals an der Seitenlinie stehen - der Gegner ist Spitzenreiter FC Arsenal.

Dyche war von 2012 bis 2022 Trainer beim FC Burnley. Nun tritt er die Nachfolge von Lampard an, von dem sich der FC Everton in der vergangenen Woche getrennt hatte. Der Club aus Liverpool liegt in der Premier-League-Tabelle auf dem vorletzten Platz und hat seit acht Liga-Partien nicht mehr gewonnen. Den bislang letzten Sieg feierte Everton am 22. Oktober 2022 mit einem 3:0 gegen Crystal Palace.