Berlin - Es ist jetzt beinahe 30 Jahre her, als der FC Hansa Rostock und Dynamo Dresden die letzte Saison der DDR-Oberliga dominierten und als Meister (Hansa) und Vize (Dynamo) in die Erste Bundesliga eingegliedert wurden. Die Helden von einst hießen etwa Heiko März, Juri Schlünz oder Henri Fuchs bei den Rostockern und bei Dynamo Frank Lieberam, Ralf Minge oder Andreas Wagenhaus. Hansa, unter Trainer Uwe Reinders nach ganz oben gekommen, stieg nach dem ersten Anlauf sofort wieder ab, Dresden hielt sich damals vier Spielzeiten in Serie in der Beletage.

Am Ostersonntag treffen die beiden Klubs und alten Rivalen in Dresden im Spitzenspiel der Dritten Liga aufeinander (Anstoß 14 Uhr). Dynamo führt seit dem 15. Spieltag die Tabelle an (58 Punkte), dicht gefolgt von Hansa und dem FC Ingolstadt (je 57 Punkte). Geschichte könnte sich wiederholen, dieses Mal eine Etage tiefer, denn beinahe im Gleichschritt streben Dresden und Rostock den Aufstieg in die Zweite Liga an. Während Dynamo in den zurückliegenden zehn Jahren meist zweitklassig war (und dreimal in der 3. Liga spielte), hält sich Hansa die neunte Saison in Serie in der Drittklassigkeit auf. Die glorreichen Zeiten, als die Rostocker zwischen 1995 und 2005 eine feste Größe in der Bundesliga waren, sind weit weg. Doch nun herrscht Aufbruchstimmung in beiden Lagern.

Minge setzt auf Dynamo und Hansa

Dynamo-Legende Ralf Minge, einst Anführer und Torjäger und bis Sommer 2020 auch Geschäftsführer Sport in Dresden, sagte dieser Zeitung: „Das Trio Dynamo, Hansa und Ingolstadt macht den Aufstieg unter sich aus. Offen ist nur, wer in den sauren Apfel beißen und in die Relegation muss.“ Minge glaubt, dass seine „Dynamos“ die größte Qualität im Kopf-an-Kopf-Rennen einbringen.

Vor dem Spitzenspiel arbeiten die Physiotherapeuten der Dresdner vor allem daran, ihren besten Angreifer Christoph Daferner fit zu bekommen. Der 23-Jährige, im Sommer vorigen Jahres vom SC Freiburg gekommen, hat es in bislang 29 Spielen auf zehn Tore und sieben Assists gebracht. Daferner hatte sich im Spiel bei 1860 München das linke Sprunggelenk gestaucht. Sportlich konnte Dynamo den Abstieg in Liga drei, dem ein gewaltiger personeller Umbruch folgte, gut verkraften. Manager Ralf Becker, 50, der das Amt von Ralf Minge im Juli vorigen Jahres übernahm, holte 17 neue Spieler. Gut 80 Prozent der Profis sollen auch zu einem künftigen Zweitliga-Kader gehören. In der Zweiten Liga wäre Dynamo finanziell ordentlich aufgestellt. Im März erinnerte man in Dresden auch daran, seit fünf Jahren schuldenfrei zu sein, was zuvorderst auch der Verdienst von Minge war, der das Lob auch an viele andere weitergab: an Mitglieder, Fans, Sponsoren, die Stadt Dresden.

Dennoch hat die Pandemie auch Dynamo finanziell arg gebeutelt. Allein jedes Heimspiel ohne Zuschauer bringen 300.000 Euro Verluste ein. Der Vertrag von Trainer Markus Kauczinski, 51, läuft im Sommer aus. Manager Becker sagte der Sächsischen Zeitung: „Wenn wir aufsteigen, wollen wir natürlich in dieser Konstellation weiterarbeiten.“

Pieckenhagen und Härtel bringen Kontinuität

Kontinuität auf dem Trainerposten und in der sportlichen Führung war bei Konkurrent Hansa viele Jahre kaum vorhanden, ist aber nun mit den Duo Martin Pieckenhagen (49, Sportdirektor seit Januar 2019) und Jens Härtel (51, Cheftrainer seit Januar 2019) endlich gewährleistet. Umfeld und Infrastruktur in Rostock sind auf jeden Fall schon zweitligatauglich und die Mannschaft hat nach zweimal Platz 6 neue Qualitäten entwickelt. „Wir haben jetzt mehr Mentalitätsspieler als früher“, sagt Härtel. Schon im Training gehe es sehr hitzig und aggressiv zu, der Konkurrenzkampf ist enorm. Das Team gewinnt knappe Spiele und erkämpft das entscheidende Tor auch oft erst in der Schlussphase – eine neue Tugend. Härtel, der seinen Vertrag bereits bis 2022 verlängert hat, freut sich über die jüngste Bilanz: Hansa hat elf der letzten 13 Partien gewonnen und ist damit die beste Mannschaft der Rückrunde.

Rostock und Dresden haben die Länderspielpause genutzt, um eine ordentliche Balance zwischen Belastung und Regeneration zu finden. Ihre Testspiele haben beide Teams klar gewonnen: Dresden mit 5:0 gegen den Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena und Hansa mit 3:0 gegen den Letzten der Dritten Liga, den VfB Lübeck.

Hansas Sportchef Martin Pieckenhagen sagt: „Wenn zwei ostdeutsche Traditionsvereine, die beide mächtige Fangemeinden haben, aufsteigen, wäre das eine tolle Sache.“