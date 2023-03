Eastside Berlin gewinnt in Böblingen: Platz zwei möglich Die Tischtennis-Damen vom TTC Berlin Eastside haben am Sonntag beim SV Böblingen ihr vorletztes Spiel der Bundesliga-Hauptrunde mit 6:2 gewonnen. Damit könne... dpa

Böblingen/ Berlin (dpa/bb) – -Die Tischtennis-Damen vom TTC Berlin Eastside haben am Sonntag beim SV Böblingen ihr vorletztes Spiel der Bundesliga-Hauptrunde mit 6:2 gewonnen. Damit können sie mit einem Erfolg in heimischer Halle am Dienstag gegen den TSV Schwabhausen noch auf Rang zwei der Schlusstabelle klettern, der die direkte Qualifikation für das Playoff-Halbfinale bedeuten würde. Als Dritter des Rankings müsste Eastside Viertelfinal-Pre-Playoffs gegen den sechstplatzierten TSV Langstadt bestreiten.