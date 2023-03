Eastside nach 6:0 gegen Schwabhausen direkt im Halbfinale

Berlin -Die Tischtennis-Damen vom TTC Berlin Eastside haben am Mittwochabend im letzten noch ausstehenden Hauptrunden-Spiel der Bundesliga gegen TSV Schwabhausen den direkten Einzug ins Meisterschafts-Halbfinale perfekt gemacht. Mit dem 6:0-Heimsieg gegen den Vierten kletterte der bisherige Liga-Dritte auf den zweiten Rang hinter TTC Weinheim (22:6 Punkte) und überholte mit dem klar besseren Spielverhältnisses von +34 zu +19 den mit 21:7 Zählern punktgleichen SV DJK Kolbermoor.

Platz zwei bedeutet die direkte Qualifikation für das Playoff-Halbfinale (Best of Three), das erst in zehn Wochen stattfindet. Kolbermoor muss in sechs Wochen in die Viertelfinal-Pre-Playoffs (Best of Three) gegen TSV Langstadt.

Eastside bestritt das Match gegen Schwabhausen auch ohne Nina Mittelham sehr dominant. Die Zähler zum 6:0-Sieg (18:0 Sätze) in nur anderthalb Stunden steuerten die beiden Doppel Surjan/Mühlbach und Shan/Ran-Li Kath sowie in den Einzeln Xiaona Shan, Sabina Surjan, Kathrin Mühlbach und Ran Li Kath bei.