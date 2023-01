Eastside peilt zehntes Halbfinale in Champions League an Die Tischtennis-Frauen vom TTC Berlin Eastside wollen zum zehnten Mal in das Halbfinale der Champions League einziehen. Vier Tage nach dem knappen 3:2-Heimsi... dpa

ARCHIV - Shan Xiaona in Aktion. Marius Becker/dpa/Archivbild

Berlin/Metz (dpa/bb) – -Die Tischtennis-Frauen vom TTC Berlin Eastside wollen zum zehnten Mal in das Halbfinale der Champions League einziehen. Vier Tage nach dem knappen 3:2-Heimsieg im Hinspiel des Viertelfinales gegen Frankreichs Meister Metz TT tritt die Mannschaft von Trainerin Irina Palina am Donnerstag (19.15 Uhr) zum Rückspiel in Lothringen an.