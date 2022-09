Eastside trifft auf Cartagena und Cagliari Die Tischtennis-Damen von TTC Berlin Eastside treffen in der Gruppen-Phase der Champions League auf einen alten Bekannten sowie einen Debütanten. So misst si... dpa

Berlin -Die Tischtennis-Damen von TTC Berlin Eastside treffen in der Gruppen-Phase der Champions League auf einen alten Bekannten sowie einen Debütanten. So misst sich der fünfmalige Gewinner der Königsklasse in der Dreier-Gruppe A mit dem spanischen Vertreter UCAM Cartagena (Spanien) sowie ASD Quattro Mori Cagliari aus Italien, wie die Auslosung ergab. Nachdem der Wettbewerb aufgrund der Corona-Pandemie 2021 in Turnierform ausgetragen wurde, gibt es nun wieder Hin- und Rückspiele. Die beiden Ersten ziehen in die K.o.-Runde ein, der Dritte spielt im zweitrangigen Europa-Cup weiter.