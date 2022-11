Eastside verliert überraschend klar in Spanien Der TC Berlin Eastside hat am Dienstagabend sein Auswärtsmatch in der Champions League bei UCAM Cartagena in Spanien überraschend klar mit 0:3 verloren. dpa

