Eastside-Youngster Neumann rettet Punkt gegen Langstadt

ARCHIV - Ein Tischtennisspieler schlägt den Ball auf. Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Berlin -Josephina Neumann hat den deutschen Tischtennis-Meister TTC Berlin Eastside vor einer Niederlage bewahrt. Am siebten und letzten Spieltag der Hinrunde gewann die erst 12-Jährige das letzte Match gegen Janine Kämmerer und rettete den Berlinerinnen in der Anton-Saefkow-Sporthalle am Sonntag das 5:5 gegen den TSV Langstadt.