Eberl sieht Testspielsieg von RB Leipzig gegen AC Horsens

Leipzig -Max Eberl hat an seinem zweiten Arbeitstag bei RB Leipzig einen durchwachsenen Auftritt beim Test des Pokalsiegers gegen den dänischen Erstligisten AS Horsens gesehen. Auf dem Trainingsplatz der Fußball-Akademie gewannen die Sachsen am Freitag mühevoll mit 2:1 (1:1).