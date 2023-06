Ebubekir Han stellt sein Amt als Präsident des Berliner AK zur Verfügung

Der 27 Jahre alte Berliner will sich künftig mehr auf seine geschäftlichen und privaten Aufgaben konzentrieren. Am 30. Juni soll sein Nachfolger gewählt werden.

Einen jüngeren Präsidenten eines Fußball-Regionalligisten als Ebubekir Han beim Berliner AK hat es bislang noch nirgendwo gegeben. Er hatte im September 2021 das Amt von seinem Vater, dem Bauunternehmer Mehmet Ali Han übernommen, der noch immer als Ehrenpräsident des Klubs fungiert, mittlerweile aber vornehmlich in der Türkei lebt, wo sein dortiger Verein, Karaman Futbol Kulübü, vor wenigen Tagen in die zweite türkische Liga aufgestiegen ist.

Am Montag verschickte Ebubekir Han eine Pressemitteilung „An die geschätzte Berliner AK 1907 Gemeinschaft“. Darin teilt der 27-Jährige mit, eine wichtige persönliche Entscheidung getroffen zu haben: „Zum 30.06.2023 werde ich von meiner Position als Präsident des Berliner AK 1907 zurücktreten.“ Bei der Mitgliederversammlung des BAK, die an diesem Tag stattfindet, sollen mehrere Interessenten die Möglichkeit bekommen, sich für das Amt zur Wahl zu stellen. „Der Verein wird auf jeden Fall von kompetenten Leuten weitergeführt“, versichert Ebubekir Han.

Ebubekir Han will Sponsor, Mitglied und Fan des BAK bleiben

Ihm habe die Rolle des Präsidenten zu wenig Zeit und Energie für andere Aspekte des Lebens gelassen. Er wolle sich künftig wieder mehr auf seine beruflichen Herausforderungen konzentrieren und sein Privatleben stärker berücksichtigen, schreibt er. Und: „Trotz meines Rücktritts werde ich dem BAK 1907 in meiner Rolle als Sponsor, Mitglied und begeisterter Fan treu bleiben.“

Die vergangene Saison, die der BAK auf Rang elf abschloss und Meister Energie Cottbus in der Relegation den Aufstieg in Liga drei verpasste, sei nicht der Grund für seine Entscheidung gewesen, sagt Ebubekir Han. Da stand sein Klub nach zehn Spieltagen mit 27 Punkten auf Rang eins der Regionalliga Nordost. „Wir hatten zu diesem Zeitpunkt die meisten Punkte gesammelt, die je eine BAK-Mannschaft gesammelt hatte“, meint Han, „da weiß man, dass man in der Kaderplanung alles richtig gemacht hat. Aber junge Spieler muss man immer aufrechthalten.“

Dann jedoch kam, wie schon öfter in den Jahren zuvor nach einem schwungvollen Start der Einbruch um den Jahreswechsel. Ein Trainerwechsel sollte gegensteuern. Volkan Uluc kam zurück zum BAK, Benjamin Duda ging und Uluc sagte: Ein Grund seiner Rückkehr sei, dass der Klub Ambitionen für die Zukunft hat. Nach dem Hoch im November 2022 war der Absturz so gewaltig, dass zwischenzeitlich sogar die Abstiegsgefahr zum Thema wurde. Nachdem der Klub Ümit Ergirdi zum 1. Januar als sportlichen Leiter geholt hatte, wurde Anfang Juni bekannt, dass Ergirdi den Klub bereits vor dem Transfersommer wieder verlassen hat.

Beim BAK laufen die Planungen für die neue Saison im Hintergrund

Ebubekir Han versichert: „Die Planungen für die neue Saison laufen. Wir haben einen Businessplan, der Verein steht über Wasser und es sieht danach aus, dass Volkan Uluc Trainer bleibt.“ Unterschrieben habe er aktuell aber noch nicht. Und: Streit habe es nicht gegeben. Er sei dankbar für die Zeit als Präsident, sagt Ebubekir Han: „Wir konnten Geschichte schreiben, nicht nur im Fußball, auch mit unseren sozialen Tätigkeiten.“

Nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien hatte der BAK im Februar sofort Spenden gesammelt, Hilfsgüter in die Türkei geliefert und schließlich Ende März ein Benefizspiel mit Hertha BSC zugunsten der Erdbebenopfer organisiert. „Fußball ist für mich immer nur eine Plattform, ich sehe den Sport nicht als Möglichkeit, TV-Gelder einzuziehen, sondern Menschen sozial zu unterstützen“, meint Ebubekir Han, der sich nun ausgerechnet vor einer Saison zurückzieht, in der etliche Vereine der Regionalliga Nordost ihre Kader besonders stark aufrüsten, und besonders stark investieren. Denn kommende Saison steigt der Meister ohne Umweg über die Relegation direkt in die Dritte Liga auf.