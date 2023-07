Wer bitte ist der Mann, der in einem Hotel mitten in der Innenstadt von Melbourne mit einem Trikot von Sara Däbritz einsam an der Bar sitzt? In Shorts und Badelatschen. Mit seinem breiten bayerischen Dialekt stellt er sich vor. Vorname Michael. Nachname Meier. Gerade aus Bangkok gelandet, mehr als 24 Stunden aus München unterwegs. Ein letztes Bier hilft vielleicht beim Einschlafen. Auf seinem Trikot fallen die Unterschriften deutscher Fußballerinnen ins Auge. Hat er sich im Original vor einem Jahr nach dem EM-Gruppenspiel gegen Spanien im englischen Brentford abgeholt. Von Angesicht zu Angesicht.



Gerne erzählt der 54-Jährige seine Geschichte. Wie er bei der Heim-WM 2011 sein Faible für den Frauenfußball entdeckte. Seitdem hat er fast kein Turnier mehr ausgelassen. Was ihm daran so gefällt? „Es sind nicht solche Weicheier.“

Ähnlich wie der Nationalspielerin Sophia Kleinherne geht ihm das Gewese eines Neymar gehörig auf den Geist. „Der fällt und schreit, wenn man ihn nur anschaut. Die Frauen stehen auf und spielen weiter.“ An den großen Gehaltsunterschieden stört er sich übrigens nicht. Das sei halt Angebot und Nachfrage. Kennt er aus seinem Hauptberuf als Einkäufer eines großen Herstellers für Abfüllanlagen.

Überdies schaut er ja selbst mindestens genauso gerne Männerfußball: Er hat seit 30 Jahren eine Dauerkarte beim FC Bayern. „Vor sechs, sieben Jahren habe ich in einer Saison mal jedes Spiel gesehen. Auch auswärts. Das war doch ein bisschen stressig.“



Sein ganzer Urlaub (und viel Geld) gehen für Fußballreisen drauf. Denn auch mit der A-Nationalmannschaft der Männer reist er um die Welt. Nicht nur Auswärtsspiele in Nordmazedonien oder Aserbaidschan hat er gesehen, sondern auch jedes bei der WM 2006. Bei den Reinfällen in Russland und Katar war er Augenzeuge. Die Mannen von Hansi Flick machen für ihn gerade „die größte Krise der letzten Jahrzehnte durch“. Die Ursachen? „Schwierig“, sagt er, „ich finde, die Männer spielen generell zu viel.“

Erst einmal stehen nun die Frauen im Fokus. Er hat sich einen Businessflug gegönnt, der nicht ganz billig war, „viel geschlafen habe ich trotzdem nicht“. Für alle drei deutschen Gruppenspiele hat er sich ein Paket an Vip-Tickets gegönnt, die umgerechnet 240 Euro pro Spiel kosten. „Das ist es mir wert, wenn ich schon mal hier bin.“

Das Trikot von Sara Däbritz hat er sich selbst abgeholt

Das Trikot von Sara Däbritz hat er sich übrigens geholt, weil die aus Ebermannsdorf in der Oberpfalz komme, „da liegt mein Ort nicht weit weg“. Er schreibt den Namen extra auf: Neukirchen-Balbini. „Gibt’s nur einmal in Deutschland!“ Vorher hatte er übrigens ein Jersey von Simone Laudehr, „weil die auch aus Bayern kam“. Er wird jetzt den DFB-Frauen auf ihrem Weg durch die WM folgen, fürs zweite Spiel gegen Kolumbien nach Sydney und dann für die dritte Partie gegen Südkorea nach Brisbane reisen. Aber nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Zug. „Dann sehe ich mehr vom Land.“ Er hofft, „dass wir Weltmeister werden“. Sollte es nicht klappen, bricht er seinen Trip nicht ab. „Dann mache ich Sightseeing.“ Aber nicht in Shorts und Badelatschen. „Dafür ist es zu kalt, das weiß ich jetzt.“