Ehning Erster und Zweiter bei erstem DM-Springen

Balve -Springreiter Marcus Ehning hat bei der ersten Prüfung der deutschen Meisterschaft die Plätze eins und zwei belegt.

Der 49-Jährige aus Borken ritt in Balve mit seinen Pferden Flower Girl und Priam du Roset jeweils zwei fehlerfreie Runden in der ersten von zwei Wertungsprüfungen. Mit Flower Girl gewann Ehning aufgrund der besten Zeit. Hinter dem dreimaligen Weltcup-Sieger kam Carsten-Otto Nagel aus Lilienthal mit Curacao auf den dritten Platz. Viele Spitzenreiter verzichteten auf einen DM-Start und reiten am Wochenende bei höher dotierten Turnieren wie in Cannes oder starten als Nationalmannschaft in La Baule.

Insgesamt sechs Paare schafften zwei Null-Runden und gehen am Sonntag (14.45 Uhr/WDR) mit guten Aussichten in die zwei weiteren Runden der zweiten Wertungsprüfung. Ehning kann dabei nur mit dem erfolgreicheren seiner zwei Pferde in die abschließende DM-Wertung kommen. Anders als bei internationalen Championaten gibt es bei der DM zudem eine eigene Wertung für Frauen, die am Samstag (1430 Uhr) entschieden wird.