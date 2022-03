Berlin - Starten wir mit einer kleinen Rätselfrage. Gikiewicz – Trimmel, Friedrich, Subotic, Lenz – Kroos, Andrich – Ingvartsen, Gentner, Bülter – Andersson, bei welchem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga kam für den 1. FC Union Berlin diese Startelf zum Einsatz? Und vielleicht noch ein kleiner Tipp: Bei der 1:2-Niederlage, die diese Mannschaft bei diesem Spiel erlitt, erzielte der eingewechselte Sebastian Polter in der 86. Minute per Strafstoß das Tor der Eisernen.