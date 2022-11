Ehrgeiziges DEL-Ziel: CO2-Emissionen sollen halbiert werden Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) will bis zum Jahr 2030 50 Prozent an CO2-Emissionen einsparen. Dieses Ziel ist Teil eines Nachhaltigkeitsprogramms, das die... dpa

ARCHIV - DEL-Chef Gernot Tripcke hat ein Nachhaltigkeitsprogramm vorgestellt. Marcel Kusch/dpa

Frankfurt/Main -Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) will bis zum Jahr 2030 50 Prozent an CO2-Emissionen einsparen. Dieses Ziel ist Teil eines Nachhaltigkeitsprogramms, das die DEL in Frankfurt am Main vorstellte.