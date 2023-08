Eigenes WM-Aus für Megan Rapinoe ein Zeichen des Fortschritts im Frauenfußball

Da stand Megan Rapinoe nun mit ihren geröteten Augen und ihrem türkisfarbenen Haar vor einem Pulk von Mikrofonen und lachte schon wieder. So, wie es der amerikanische Superstar unmittelbar nach einem kruden Fehlschuss im Rectangular Stadium von Melbourne getan hatte. Kurz danach waren die USA bei dieser Frauen-WM gegen Schweden im Elfmeterschießen (4:5) ausgeschieden. Ein surrealer Schlussakkord für die prominente Vorkämpferin, die sich doch eigentlich vor nichts und niemandem fürchtet. „Ich habe noch nie einen Elfmeter verschossen“, behauptete sie hernach. Zumindest habe sie noch nie so weit daneben gezielt. „Das hat einfach diese dunkle, dunkle Komik“, fügte die 38-Jährige an: „Ich meine, das ist einfach nur ein kranker Scherz.“