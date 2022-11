Ein Altersproblem, aber nicht nur das: Belgien verliert gegen Marokko

Zu alt sei die Mannschaft der Belgier, um bei dieser WM den ganz großen Coup zu landen, hatte der 31 Jahre alte Belgier Kevin de Bruyne nach der in der Tat eher dürftigen Leistung beim 1:0 zum Auftakt gegen Kanada gesagt. Man habe ein paar Schlüsselspieler verloren, auch ein paar gute, neue Spieler dazu bekommen, die allerdings „nicht auf dem Niveau sind, auf dem andere Spieler 2018 waren. Ich sehe uns deshalb als Außenseiter.“ Das darf als schonungslose Kritik bezeichnet werden, entspricht gleichwohl aber auch den Tatsachen. Es ist jedenfalls so, dass die „alten“ Belgier nach dem 0:1 gegen Marokko um den Einzug in das Achtelfinale bangen. Dass es dahingehend im dritten Gruppenspiel zu einem Showdown mit Kroatien kommt.

In der Tat fehlte der Elf von Coach Roberto Martínez auch am Sonntagnachmittag im al-Thumama-Stadium der Schwung und erstaunlicher Weise auch die Präzision vergangener Tage. De Bruyne, bei Manchester City seit Jahren die zentrale Figur im Spiel von Pep Guardiola, verlor sich mit seinen Pässen und Dribblings immer wieder in den gegnerischen Reihen. Eden Hazard, bei Real Madrid seit Jahren ein Rätsel, hatte gute Ansätze, mehr aber nicht. Und Axel Witsel konnte im zentralen Mittelfeld erneut keine Kontrolle über das Geschehen gewinnen. Das alles ließ die Marokkaner immer mutiger werden.

Sabiri lässt Marokko jubeln

In der 45. Minute streuten die Nordafrikaner, die sich beim steten Forechecking der Gefahr eines späten Energieverlusts aussetzten, in die Zweifel der Belgier sogar nach einem Freistoß von Hakim Ziyech sogar noch ein Tor, das allerdings aufgrund einer Abseitsstellung nach Videobeweis zurecht annulliert wurde.

Auch in der zweiten Spielhälfte bot sich ein ähnliches Bild. Auf der einen Seite Belgier, die so spielen wollten wie früher, aber nicht konnten, was sich aber nicht mit dem fortgeschrittenen Alter der Akteure zurückführen lässt. Nein, diesem Team mangelt es an Plan und Spirit. Auf der anderen Seite Marokkaner, die sich für ihren leidenschaftlichen Vortrag tatsächlich noch belohnen konnten.

In Gestalt von Abdelhamid Sabiri, der in 73. Minute, also nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung, mit seinem Freistoß von der linken Seite Belgiens Keeper Thibaut Courtois überraschen konnte. Der Schuss des ehemaligen Bundesligaprofis (SC Paderborn) schien durchaus haltbar zu sein, weil er weder besonders scharf, noch besonders platziert war. Dass Romain Saiss den Weltklassetorhüter am ersten Pfosten irritierte, ist eine Erklärung, aber letztlich keine Entschuldigung für den Fehlgriff. Auch beim 0:2 durch Zakaria Aboukhal machte der Keeper von Real Madrid keine gute Figur (90. +3).