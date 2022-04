Berlin - Für solche Spiele wie jetzt gegen den französischen Spitzenklub FC Nantes, haben die Füchse Dejan Milosavljev nach Berlin geholt. Bei solchen Spielen lässt sich der Handball-Torhüter, der mit seiner emotionalen Art schnell zum Liebling des Publikums wurde, nicht aus der Konzentration bringen. Etwas Aufruhr gab es kurz vor Beginn des Achtelfinal-Hinspiels der European League dennoch, weil der 26 Jahre alte Serbe nur ein weißes Leibchen dabeihatte. Da Nantes jedoch in Weiß antrat, wurde das Trikot des Berliners nicht zugelassen. Kurzerhand zog er seine graue Trainingsjacke an – seine Rückennummer 96 wurde mit schwarzem Edding aufgemalt.

Und was machte Milosavljev direkt danach? Er ließ in den ersten zehn Minuten nur einen Treffer der Franzosen zu. Dass die Füchse gegen Nantes knapp mit 24:25 verloren, lag nicht am Torhüter. Und auch nicht daran, dass er nach der Pause zweimal von Würfen hart im Gesicht getroffen wurde: Milosavljev hielt seine Mannschaft mit 13 Paraden im Spiel.

Füchse müssen mit zwei Toren Vorsprung siegen

Am Dienstag kommt der FC Nantes nun zum Rückspiel in die Max-Schmeling-Halle (18.45 Uhr/DAZN). Die Füchse müssen mit zwei Toren Vorsprung siegen. „Es ist ein K.-o.-Spiel; wir müssen gewinnen. Es gibt kein anderes Ergebnis, was uns ein Weiterkommen ermöglicht“, sagt Trainer Jaron Siewert. Damit dieses Vorhaben funktioniert, brauchen sie erneut eine Topleistung ihres Torhüters. Eine, bei der er Paraden mit erhobener Faust, einem Kuss auf den Ball oder Tanzeinlagen feiert. „Wenn der Move stimmt, ist meine Laune gleich besser“, meint Milosavljev.

„Unser Spiel ist es, eine gute Abwehr zu stellen, möglichst wenig Gegentore zu bekommen. Ich finde, das hat man in der ersten Halbzeit bei den Rhein-Neckar Löwen gesehen, man hat es in Nantes gesehen, auch vorher schon gegen Lemgo. Unsere Abwehr, wenn sie gut arbeitet, wenn sie aktiv ist, kann eine echte Mauer sein. Daraus wollen wir ins Tempospiel gehen“, präzisiert Siewert den Füchse-Plan.

Milosavljev hat inzwischen 20 Kilo abgenommen

In dem hat Milosavljev eine Hauptrolle. Er ist in vielerlei Hinsicht ein Kerl von Gewicht. Als er 2019 als Champions-League-Sieger von Vardar Skopje nach Berlin kam, zeigte die Waage bei dem 1,96-Meter-Mann 135 Kilogramm an. Sein Bauchumfang war schnell Gesprächsstoff, doch der damalige Füchse-Trainer Velimir Petkovic sagte, ihn interessiere nicht das Gewicht seines Keepers, sondern nur, wie viele Bälle er hält. Tatsächlich stand Milosavljev fast immer richtig, war trotz seiner Pfunde schnell und beweglich.

Inzwischen hat der Keeper – mithilfe des Füchse-Athletiktrainers sowie bewusster Ernährungsumstellung – an die 20 Kilo verloren. „Dejan ist dadurch noch schneller in seinen Aktionen geworden“, stellte Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar fest. Vorige Saison war Milosavljev der beste Torhüter der Bundesliga.

Füchse-Trainer Siewert wünscht sich eine große Kulisse

Bereits im Dezember gaben die Berliner die Vertragsverlängerung mit dem serbischen Nationaltorhüter bis 2027 im Doppelpack mit Kreisläufer Mijajlo Marsenic bekannt. Füchse-Manager Bob Hanning sagte damals. „Beide haben hier in den letzten Jahren gezeigt, wie wertvoll und wichtig sie für das Team sind. Trotz vieler anderer Angebote haben sie sich entschieden, den Fuchs und die damit verbundene Philosophie weiter mitzuprägen und nicht dem Geld aus Szeged und Flensburg zu erliegen.“

„In Zukunft möchte ich mit Berlin Titel gewinnen“, sagte Milosavljev. Dieses Vorhaben ist aktuell am ehesten in der European League umsetzbar. „Die deutsche Meisterschaft, glaube ich, ist mit Magdeburg weit weg. Und wenn wir irgendwie am Ende des Jahres irgendwas hochhalten wollen, dann müssen wir das Spiel gegen Nantes gewinnen“, meint Trainer Siewert. Er und seine Spieler wünschen sich dafür am Dienstag bei entfallenen Einlassbeschränkungen „eine möglichst starke Kulisse, die uns anpeitscht und den Gegner vielleicht ein bisschen beeindruckt“. Wenn alles gut läuft, legt Dejan Milosavljev am Ende vielleicht noch ein Extratänzchen hin.