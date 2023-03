Ein Dunking ins Glück: Alba Berlin schlägt Anadolu Efes Istanbul in einem Krimi

In der eigenen Halle bei einem Freiwurf ausgepfiffen zu werden, ist eine Erfahrung, die die Spieler von Alba Berlin nicht bei allen Heimspielen machen, sondern meist dann erleben, wenn der Gast über eine gewisse Zahl Fans in der Arena am Ostbahnhof verfügt. Nun zählt Anadolu Efes Istanbul sportlich zur High Class in Europa, hat dennoch weniger Anhänger als Stadtrivale Fenerbahce. Aber immer noch genug, um akustisch aufzufallen. Nach gespielten 40 Minuten aber waren es die Berliner Anhänger, die nach einem 1,3 Sekunden vor Ende erzielten Dunking von Luke Sikma einen knappen 95:93-Sieg ihres Teams bejubeln konnten und deutlich lauter zu hören waren.

Alba Berlin geht mit einem 11:0-Lauf in Führung

Beide Mannschaften legten einen flotten Beginn auf das Parkett, bei dem die Gäste, den Korb kaum verfehlten und folgerichtig die erste etwas größere Führung (16:9) herausspielen konnten. Im Kampf um die Play-offs braucht der Titelverteidiger der Euroleague jeden Sieg und präsentierte sich dementsprechend konzentriert. Ohne diesen Druck des Gewinnenmüssens aber spielt es sich natürlich etwas freier, was Alba Berlin ab Mitte des ersten Viertels eindrucksvoll zeigte. Mit einem 11:0-Lauf machte die Mannschaft um den offensiv wieder einmal auffälligen Maodo Lo aus besagten 16:9 für Anadolu eine eigene 20:16-Führung.

Fast noch beeindruckender als dieser Zwischenspurt war die Tatsache, dass Alba Berlin den nicht nur das erste Viertel mit 24:21 für sich entscheiden, sondern den Vorsprung Stück für Stück ausbauen konnte. 33:25 lautete die Führung in der 14. Minute, mit einem 49:40 aus Berliner Sicht ging es in die Kabinen. Und während sich in der Pause ein paar Mädchen aus dem Alba-Nachwuchsprogramm auf dem Feld ein kleines Duell lieferten, richtete Alba-Trainer Israel Gonzalez offenbar die richtigen Worte an seine Spieler. Die brachten den mittlerweile leicht konfusen Euroleague-Champion in die Verlegenheit, nach nicht einmal drei gespielten Minuten des dritten Viertels eine Auszeit zu nehmen, da es aus Sicht von Istanbuls Trainers beim Spielstand von 61:42 für Alba in seiner Mannschaft etwas zu korrigieren gab.

Anadolu Efes Istanbul dreht einen 19-Punkte-Rückstand

Das musste weitere drei Minuten später auch Israel Gonzalez, als – sehr zur Freude der vielen türkischen Anhänger unter den insgesamt 8995 Zuschauern – seine Mannschaft den komfortablen 19-Punkte-Vorsprung durch unnötige Ballverluste (allein sechs im dritten Viertel, nach vier in zwei Durchgängen) zur Hälfte aufgebraucht hatte. Knapp vier Minuten vor dem Ende des Viertels war die Führung auf 64:55 geschrumpft. Das heizte die Stimmung immer weiter an und brachte Istanbul – durch die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung begünstigt – vor dem Schlussviertel auf 67:68 heran und in der 31. Minute erstmals seit der sechsten Minute des ersten Viertels wieder in Führung (70:68).

Angeführt vom überragenden Vasilije Micic, der es am Ende auf 30 Punkte brachte, zog Anadolu auf 82:75 davon, Alba aber glich zwei Minuten vor dem Ende zum 86:86 aus und sorgte für eine spannende Schlussphase. Und die war an Dramaturgie wahrlich nicht zu überboten. Im Wechselspiel aus Istanbuler Führung und Berliner Ausgleich leisteten sich die Gäste einen Fehlwurf, was Alba die Chance des letzten Angriffs einbrachte. In diesem vergab Maodo Lo einen Korbleger, Luke Sikma aber holte den Rebound und bescherte Alba per Dunking den viel umjubelten 95:93-Sieg.