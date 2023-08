Ein Eckpfeiler für die Zukunft: Jonas Müller verlängert bei den Eisbären Berlin

Kein Zugang, kein Abgang, aber eine wichtige Personalentscheidung konnten die Eisbären Berlin wenige Tage vor dem Trainingsauftakt am kommenden Montag vermelden: Eishockey-Vizeweltmeister Jonas Müller bleibt dem deutschen Rekordmeister langfristig erhalten. Der 27-Jährige, der bereits seine gesamte Karriere für die Berliner spielt, verlängerte seinen ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrag um vier weitere Jahre bis 2028. Das teilten die Eisbären am Dienstag mit.

„Ich freue mich riesig, weiter für die Eisbären zu spielen. Als Berliner gibt es für mich nichts Besseres, als für meinen Heimat- und Jugendklub aufzulaufen“, sagte Müller: „Ich freue mich auf neue Herausforderungen und hoffe, dass wir als Mannschaft weitere Erfolge feiern werden.“

Jonas Müller gehört zu den besten deutschen Verteidigern

Nach einer schwierigen Saison, in der die Berliner als deutscher Meister lange Zeit gegen den Abstieg spielte, soll der Vizeweltmeister und Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von 2018 ein Eckpfeiler für die kommenden Jahre sein. „Jonas ist ein wichtiger Faktor unserer Defensive. Er gehört zu den besten deutschen Verteidigern. Dies hat er in den vergangenen Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt, sowohl im Eisbären-Trikot als auch bei der Nationalmannschaft“, sagte Sportdirektor Stéphane Richer in der Vereinsmitteilung. „Somit stehen mit Kai Wissmann und Jonas zwei der stärksten DEB-Verteidiger langfristig bei den Eisbären unter Vertrag.“

Müller debütierte in der Saison 2013/14 in Deutschlands höchster Spielklasse für die Eisbären, in bislang zehn Spielzeiten kommt der Verteidiger auf insgesamt 474 DEL-Partien. 2021 und 2022 feierte Müller mit den Berlinern die Meisterschaft. Mit der Nationalmannschaft gewann der Linksschütze bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang und der diesjährigen Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland jeweils die Silbermedaille.