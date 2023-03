Ein extremes Geschäft: Thomas Tuchel und die Tücken seines Jobs beim FC Bayern

Steht am Montag beim FC Bayern am Trainingsplatz: der neue Cheftrainer Thomas Tuchel.

Steht am Montag beim FC Bayern am Trainingsplatz: der neue Cheftrainer Thomas Tuchel. Angelika Warmuth/dpa

Dass die Fußball-Bundesliga selbst in ihren Pausenzeiten eine der besten Unterhaltungsbranchen ist, haben die vergangenen Tage bewiesen. Da setzte sich aus vielen klitzekleinen Nachrichten aus München und noch weiter südlich ein Bild zusammen, an dessen Anfang Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (35) drei Tage nach der 1:2-Niederlage gegen Leverkusen im braun-orangen Skianzug zwischen Kashütte und Zirbenlift im Zillertal auftauchte. Mit seiner Freundin Lena, die den gleichen Overall in Mintgrün trug, während etwa die Bayern-Profis Thomas Müller und Bouna Sarr an der Säbener Straße hochintensives Intervalltraining am Widerstandsseil absolvierten.

Tuchel will mit dem FC Bayern um alle drei Titel spielen

Nur wiederum drei Tage später präsentierte der FC Bayern München in Thomas Tuchel einen neuen Cheftrainer. Bei seiner Vorstellung am Sonnabend sagte Tuchel (49) über den FC Bayern: „Man kann mit diesem Kader um jeden Titel spielen.“ Große Wechsel in der Systematik werde er nicht vornehmen, in Details aber schon. Er wolle niemanden überfrachten. Fürs Erste aber helfe es, „einfach rauszugehen und Gras zu riechen“. Glücklicherweise hatte er nicht aus Versehen gesagt: „Gras zu rauchen.“

Denn beim FC Bayern ist jetzt Klarheit gefragt. Eine klare Linie – und anders als in den eineinhalb Spielzeiten, in denen Nagelsmann, der dem FC Bayern immerhin 25 Millionen Euro Ablöse wert war: keine Leistungsschwankungen mehr. Also kein Champions-League-Aus mehr gegen gelbe U-Boot-Teams wie Villarreal oder DFB-Pokal-Schlappen gegen grüne Fohlenteams wie Mönchengladbach.

In dieser Saison hat der FC Bayern gerade Paris St. Germain aus der Champions League geworfen – aber dann? Verloren die Münchner nach einem Auftritt gegen Leverkusen die Tabellenführung. Und Sportchef Hasan Salihamidzic stellte klare Köpfe infrage: „So wenig Antrieb, so wenig Mentalität, so wenig Zweikampfführung, so wenig Durchsetzungsvermögen habe ich selten erlebt“, urteilte er fassungslos. Und: „Das war nicht das, was Bayern München bedeutet.“

Was Bayern München bedeutet, weiß Tuchel genau: „Es geht ums Gewinnen. Es geht auch um die Art und Weise des Gewinnens, aber es geht ums Gewinnen. Die Verantwortung, die Verpflichtung ist klar. Es kann keine Missverständnisse geben.“ Nach Stationen beim FSV Mainz, bei Borussia Dortmund, Paris St. Germain und dem FC Chelsea, mit dem er 2021 die Champions League gewann, ist Tuchel zurück in der Bundesliga, um zu gewinnen. Eigentlich habe er damit gerechnet, seine Karriere im Ausland fortzusetzen, sagte er. Aber dann rief ihn am Dienstagabend Salihamidzic an. „Was willst du?“, fragte Tuchel. „Wenn du keinen Bock hast, leg auf“, antwortete Salihamidzic – so erzählte es Salihamidzic. Jetzt hat Tuchel einen Vertrag bis 2025.

Der Anruf habe „überhaupt nichts mit Panik zu tun“ gehabt, erläutert Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn, „sondern es war ein Prozess“. Man habe nach eingehender Analyse der vergangenen Monate „die Ziele für diese Saison, aber auch für die nächste gefährdet“ gesehen. Nagelsmann wird also nicht als der Gestalter einer neuen Bayern-Ära in die Geschichte des Münchner Klubs eingehen, der schon eine Menge profilierterer Trainer hat scheitern sehen, sondern als Missverständnis, das so groß zu sein schien, dass es den Bayern-Verantwortlichen eine stattliche Abfindung wert ist.

Ein Nagelsmann-Stil war jedenfalls im Spiel des FC Bayern nicht erkennbar. Seine Liaison mit der früheren Bayern-Bild-Reporterin Lena Wurzenberger führte nicht unbedingt dazu, Nagelsmanns Position zu stärken. Seine Art, die locker wirken sollte, wirkte nicht so, weil er nie locker war, selbst wenn er auf dem Longboard in die Säbener Straße gerollt kam. Es hieß, er habe die Kabine verloren, auch wenn sich etwa Leon Goretzka schockiert zeigte von der Entscheidung der Bayern-Bosse und bemerkte, es sei „extrem in diesem Geschäft, wie schnell so was gehen kann“. Joshua Kimmich teilte mit, er habe keine Risse in der Konstellation zwischen Trainer und Mannschaft gespürt. „Am Ende des Tages ist so das Geschäft, wenig Liebe, wenig Herz. Wir müssen lernen, damit umzugehen und auch mit der Entscheidung zu leben.“

Tuchel gibt sein Debüt als Bayern-Coach gegen Dortmund

Ein herzliches Willkommen an den neuen Coach klingt anders. Aber Tuchel kennt das Geschäft. Er wisse ja, sagte er: „Es werden jetzt auch nicht alle Spieler superhappy sein.“ Erst im vorigen Herbst war der bayerische Schwabe aus Krumbach nach dem Aus beim FC Chelsea nach München gezogen. In die Nähe seiner Kinder, der Familie. Sein Debüt als Bayern-Coach gibt er am Sonnabend ausgerechnet gegen Tabellenführer Borussia Dortmund. „Es ist ein Riesenspiel, das da ansteht – in der Konstellation nun noch größer für uns. Es ist das Spiel im deutschen Fußball, es hat neue Brisanz bekommen durch unseren Rückstand und den Lauf des BVB“, sagte Tuchel. Für beste Bundesliga-Unterhaltung ist weiter gesorgt.