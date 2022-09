Ein letzter Drücker von Berlino: Nadine Müller beendet beim Istaf ihre Karriere

Nadine Müller stieg die Treppen aus dem Athletentunnel des Berliner Olympiastadions hinauf, begleitet von Rauschschwaden, Feuerfontänen und dem Applaus der 37.000 Zuschauer. Vor ihr verbeugte sich Leichtathletikbär Berlino überschwänglich. Müller, 36, hatte sich für den letzten Wettkampf ihrer internationalen Karriere Berlin ausgesucht, das Internationale Stadionfest (Istaf). Hier in Berlin hatte sie sich nach ihrer ersten WM-Teilnahme 2007 in Osaka zwei Jahre später bei den Weltmeisterschaften mit Platz sechs in die Weltspitze geworfen. 2018 bei der EM gewann sie in Berlin die Silbermedaille vor 50.000 Zuschauern. Hier wollte die Diskuswerferin des SV Halle nach einer langen, „wunderschönen Karriere einen würdigen Abschluss finden, die Atmosphäre genießen“.

Valarie Allman gewinnt mit 70,06 Metern

Sie ging als erste aus dem Weltklassefeld über den Rasen, hinüber zum Wurfkäfig neben dem Marathontor, auf den die Sonne schien. Hinter ihr kamen Olympiasiegerin Valarie Allman aus den USA, die Olympia- und EM-Zweite Kristin Pudenz aus Potsdam, Shanice Craft, Claudine Vita und die anderen. Ein letztes Mal die eigenen Wangen klopfen, auf die Oberschenkel klatschen, den 1,93 Meter langen Athletenkörper wettkampffertig machen. In der Gegenkurve begann die verletzte Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper in der Fanzone mit ihrem Autogramm-Marathon.

Müller war 2011 WM-Zweite, 2015 gewann sie WM-Bronze, 2012 EM-Silber in Helsinki, sie war sechsmal deutsche Meisterin, Olympiasechste in Rio. Ihre Bestweite von 68,89 Metern stammt aus dem Jahr 2012 – aus einem offenen Stadion in Montenegro am Meer. „Tatsächlich ist der, der am weitesten gegangen ist, der, der sich nach nichts angefühlt hat. Aber wenn man drüber nachdenkt, irgendwas beim Werfen noch richtig machen zu wollen, dann ist der Wurf eigentlich schon vorbei“, sagt Müller.

Am Sonntag beim Istaf schaffte sie 55,73 Meter. An diesem Tag hatte Olympiasiegerin Allman eine Serie, bei der viele Würfe einfach so von der Hand gingen. Vor allem der letzte: 70,06 Meter. Damit gewann die Amerikanerin vor Pudenz (67,87) und Craft (65,88).

Nach Allmans Weltklasse-Weite gehört der Diskusring Müller. Sie drehte sich ein letztes Mal. Die Scheibe flog ins Netz. Müller schlug die Hände vors Gesicht, lachte. Auf dem Rasen standen die Werferinnen samt dem Diskuspaar Robert und Julia Harting sowie Berlino Spalier. „Danke Berlin“, rief Müller ins Stadionmikrofon. Eine Bildersequenz mit ihren Karrierehöhepunkten, eine letzte Abschiedsrunde mit der deutschen Fahne. Das Berliner Publikum erhob sich. „Danke Mülli“, stand auf der Videowand. Die Athletin drückte ihren Trainer Rene Sack an der Bande des Olympiastadions, bevor sie es verließ.

Müller kritisiert die Reform des DOSB

Mehr als 20 Jahre im Leistungssport sind eine lange Zeit. Ihr Rücken machte Müller zuletzt zu schaffen. Eine andere Leichtathletik-Generation steht jetzt im Rampenlicht. Eine, die mit den sozialen Medien umgehen muss und sie für sich nutzen kann, aber auch mit der Kritik, von der Weltspitze viel zu weit entfernt zu sein. „Seit 2016 kann man leider in Deutschland den Fall der Leichtathletik verfolgen. Der schreitet ganz schön schnell voran. Jetzt sieht man, dass bei der Sportreform des DOSB ein bisschen was falsch gemacht wurde und ich glaube, wir werden nach 2024 noch weniger Athleten bei Olympia ganz oben stehen haben, die der Nachwuchs als Vorzeigesportler braucht, um überhaupt wieder Spaß am Sport zu haben“, meint Müller.

Dabei sei die Leichtathletik eine wunderschöne Sportart. „Jeder ist schon mal 100 Meter gerannt, jeder hat irgendwas weg geworfen. Ich glaube, dass man da viel mehr diesen Spagat finden muss, dass wieder mehr getan werden muss, auch in den Schulen, um Nachwuchs zu gewinnen“, findet Müller.

Nach der WM in diesem Sommer in Eugene, wo es nur zwei Medaillen für die deutsche Auswahl gab, wurde viel über den Zustand der deutschen Leichtathletik diskutiert. Die Bilder der EM in München übertünchten das düstere Bild. Müller sagt dennoch: „Wir haben es verpasst, den Anschluss zu finden. Der Wandel ist allgegenwärtig.“ Deutschland habe es verpasst, den Nachwuchs nach oben zu ziehen. „Wenn es nun heißt, die U23 wird kadermäßig nicht mehr gefördert, dann ist das einfach der falsche Ansatz, denn das sind die, die später in der Weltspitze ankommen sollen.“

Ebenso fehle ein Konzept, um Studium und Leistungssport miteinander zu verbinden, wie es etwa die Colleges in den USA vormachen. „Es sind bei uns immer so Zwischendinger, die irgendwie vermurkelt werden, wenn der Professor Verständnis hat“, meint Müller.

Die Bundespolizistin will nach all den Jahren im Leistungssport nun erst mal Abstand nehmen, Neues erleben, ihren Dienst am Leipziger Flughafen antreten. Sie sagt: „Statt zum nächsten Wettkampf abzuheben, werde ich den Kolleginnen dann einfach einen guten Flug wünschen.“