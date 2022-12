Ein letzter großer Moment: Was Ronaldo für diese WM noch zu wünschen ist

Noch ist es nicht vorbei. Noch immer ist Cristiano Ronaldo in der Lage, auch auf höchstem Niveau ein Spiel zu entscheiden. Mit einem Elfmeter, mit einem Freistoß – auch wenn er dabei in den vergangenen Spielen zumeist nicht das Tor, sondern einen in der gegnerischen Menschenmauer getroffen hat. Vielleicht auch mit einem Kopfballtor, denn sprungkräftig, das ist der 37-Jährige fast wie ehedem. Oder mit einem schnöden Abstauber, nachdem einer seiner portugiesischen Teamkollegen den gegnerischen Torhüter zu einer unsauberen Abwehraktion gezwungen hat. Und das am besten gleich im Viertelfinale gegen Marokko, das für den kommenden Sonnabend auf dem WM-Spielplan steht, 16 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, Spielort ist das Al-Thumama-Stadion zu Doha. Mit Ronaldo als Einwechselspieler und Schütze des spielentscheidenden Treffers. Ja, das wärs doch.

Ronaldos Lebensgefährtin Georgina Rodríguez (M.) muss im Lusail Iconic Stadium mit ansehen, wie ihr Liebster leidet. imago/Egerton

Dergleichen ist diesem einzigartigen und zwiespältig wahrgenommenen Typen jedenfalls zu wünschen. Dem Superstar des Weltfußballs, der bei Portugals beeindruckendem 6:1 im Achtelfinale gegen die Schweiz auf Geheiß von Nationalcoach Fernando Santos sportlich außen vor war, aber letztlich doch im Mittelpunkt stand. Alle Augen und Kameras waren auf ihn gerichtet.

Nicht wenige hoffen auf einen Arroganzanfall

Was wird er tun? Wird er jubeln, wenn die Kollegen ein Tor erzielen? Wird er sich weigern, wenn Santos ihn gegen Ende der Partie aufs Feld schicken will? Ronaldo, der Stinkstiefel, der Egoist, der Schnösel? Der eine oder andere wird womöglich auf so einen „Arroganzanfall“ gehofft haben, denn nicht wenige haben ja ein gewisses Bild vom fünfmaligen Weltfußballer. Wobei man doch nicht außer Acht lassen sollte, dass die Eitelkeit nicht nur bei ihm, sondern beim Gros der erfolgreichen Menschen die entscheidende Triebkraft ist.

Aber an diesem für ihn so verstörenden Fußball-Abend im Lusail Iconic Stadium zu Doha gab Ronaldo sich dahingehend (fast) keine Blöße. Er fügte sich seinem Schicksal, applaudierte artig seinen fabelhaft aufspielenden Mitspielern, strebte nach seiner Einwechslung in der 73. Minute noch wie wild, aber erfolglos nach einem Torerfolg, teilte schließlich über die sozialen Medien Bemerkenswertes mit.

„Ein unglaublicher Tag für Portugal mit einem historischen Ergebnis“, schrieb er bei Instagram. Die Auswahl habe hervorragende Talente und junge Spieler, man könne ihr dazu nur gratulieren. Und: „Der Traum lebt.“ Dass er während der Partie mal eine Wasserflasche gegen das Mauerwerk vor der Ersatzbank knallte und nach Spielschluss nicht mit den Kollegen in die Kurve zu den Fans marschierte, sondern alsbald den Weg Richtung Kabine suchte, muss man ihm nachsehen. Denn niemand kann nachvollziehen, wie es ist, Ronaldo zu sein.

Santos erklärt seine Entscheidung

Dass mit den Talenten und den jungen Spielern traf beim Duell mit den hilflosen Eidgenossen im Besonderen auf Gonçalo Ramos zu. Als Vertreter seines Idols erzielte er drei Treffer, bereitete einen weiteren vor und war überwältigt von dem Moment. „Nicht mal in meinen kühnsten Träumen hatte ich gedacht, dass ich in einer WM-K.-o.-Runde in der Startelf stehen würde“, sagte der 21-Jährige, der in dieser Saison bei Benfica Lissabon unter der Anleitung von Roger Schmidt einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht hat und für das Duell mit den Marokkanern im Sturm gesetzt sein dürfte.

Dreifachtorschütze Gonçalo Ramos stellt auch in der Nationalelf seine Klasse unter Beweis. AFP/Samad

Fernando Santos hielt sich am Dienstagabend dahingehend noch bedeckt, erklärte erst mal, warum er Ronaldo aus der Startelf verbannt hatte. „Ich habe den Spieler ausgewählt, der am besten zu meiner Strategie passt. Wir wollten diesen Fluss haben. Wir haben sehr entschlossen gespielt und als Einheit“, sagte der 68-Jährige, fügte auch noch Folgendes an: „Ronaldo und ich verwechseln nie den menschlichen und persönlichen Aspekt mit der Beziehung zwischen Trainer und Spieler.“

Das mag sein, und doch war es keinesfalls ein „normaler Wechsel“, wie er zu verstehen geben wollte. Nichts ist normal mit Ronaldo, der übrigens dementiert hat, dass er mit dem saudischen Klub Al-Nassr FC bereits Einigkeit erzielt habe. Von einem bis 2025 datierten und mit insgesamt 200 Millionen Euro dotierten Vertrag war in diesem Zusammenhang die Rede. Tja, was dem einen nicht mehr lieb ist, muss für den anderen noch lange nicht zu teuer sein.