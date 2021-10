Berlin - Jahmea Bent ist noch dabei, sich an die Diversität Berlins zu gewöhnen. An ihre neue Rolle als professionelle Sportlerin, als Torhüterin der Wasserfreunde 04, an ihr Leben in der neuen Stadt. Und manchmal kommt der Amerikanerin alles ein bisschen unwirklich vor, wenn sie daran zurückdenkt, wie alles begann.