Ein neuer Weltmeister und ein Skandal mit Gerichtsvorladung

Remco Evenepoel hat den Titel im Straßenrennen der Rad-WM in Australien gewonnen. Für einen Aufreger sorgte sein Rivale Mathieu van der Poel.

Remco Evenepoel gewinnt nach der Vuelta auch das Straßenrennen bei der WM in Australien.

Remco Evenepoel hielt auf dem Podest die Hand aufs Herz und den Regenbogenstreifen auf seiner Brust. Als dem 22 Jahre alten Radsport-Shootingstar im Weltmeistertrikot sein Coup bewusst wurde, blickte einer seiner größten Rivalen betrübt und frustriert dem Gang vor Gericht entgegen. Ein Skandal um den Niederländer Mathieu van der Poel, der wie Evenepoel zu den Topfavoriten gezählt hatte, überschattete das Straßenrennen der WM in Australien. Van der Poel hatte weite Teile der Nacht zu Sonntag nach einer Auseinandersetzung mit lautstarken Teenagern auf einer Polizeiwache verbracht. Der geplante Angriff auf den WM-Titel – unmöglich.

Dagegen trumpfte Evenepoel mit einem 25-km-Solo auf. Nur zwei Wochen nach dem Gewinn der Vuelta in Spanien bewies der Radprofi einmal mehr sein Ausnahmetalent. „Ein Traum ist wahr geworden, es ist unglaublich“, sagte Evenepoel.

Vorentscheidung fällt am Mount Pleasant

2:21 Minuten Vorsprung hatte er nach intensiven 266,9 Kilometern rund um Wollongong südlich von Sydney auf die Verfolger. Silber ging an den Franzosen Christophe Laporte, Michael Matthews sicherte Gastgeber Australien Bronze. Evenepoels Teamkollege Wout van Aert wurde Vierter.

Die deutschen Fahrer hatten mit der Entscheidung nichts zu tun. Georg Zimmermann als stärkster Kletterer im Aufgebot stürzte rund 75 Kilometer vor dem Ziel. Bester Deutscher wurde Nikias Arndt auf dem 52. Platz (+ 3:08). „Das Rennen war einfach zu schwer für uns. Das Einzige, was mich glücklich macht, ist, dass mein Teamkollege Weltmeister geworden ist“, sagte Jannik Steimle, der wie Evenepoel beim Team Quick-Step Alpha Vinyl unter Vertrag steht.

Anders als die Deutschen hatte Evenepoel den Sprung in die Fluchtgruppe des Tages geschafft. Aus dieser heraus setzte er mit vereinzelten Attacken immer wieder Nadelstiche. Die Vorentscheidung fiel bei der vorletzten Überfahrt des kurzen, aber giftigen Anstiegs am Mount Pleasant (1,1 Kilometer/8,8 Prozent). Evenepoel attackierte mit einer explosiven Tempoverschärfung und fuhr seinem letzten Begleiter Alexei Luzenko davon – das 25 Kilometer lange Solo wurde zur Triumphfahrt.

Anklage wegen geringer Körperverletzung

Von diesem hatte auch van der Poel geträumt. Stattdessen stieg der Klassiker-Spezialist nach einer chaotischen, schlaflosen Nacht übermüdet bereits nach rund 30 Kilometern vom Rad. „Ich wollte gestern Abend früh ins Bett gehen, aber auf dem Hotelflur waren viele Kinder, die ständig an meine Tür geklopft haben“, berichtete van der Poel: „Nach einer Weile hatte ich die Nase voll. Ich sagte ihnen auf eine nicht sehr freundliche Art und Weise, dass sie aufhören sollen. Da wurde die Polizei gerufen.“

Nach Angaben der Polizei, die keinen Namen nannte, sollen zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren gestoßen worden sein. Eine soll daraufhin zu Boden gegangen sein, die andere eine kleine Schürfwunde am Ellbogen erlitten haben. Erst um vier Uhr sei er ins Hotel zurückgekehrt, sagte van der Poel. Gegen ihn wurde Anklage wegen zweier Fälle geringer Körperverletzung erhoben. Er muss am Dienstag vor einem Gericht in Sutherland erscheinen.