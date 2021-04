Berlin - Der Montagabend wird als ein Erfolg der deutschen Fanszene in Erinnerung bleiben. Denn die Partie zwischen TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen, die den 28. Spieltag beschlossen hat, war insofern die letzte ihrer Art, weil künftig keine Bundesligaspiele mehr am Montagabend angepfiffen werden. Zur kommenden Saison zieht dann auch die 2. Bundesliga nach.

Es flogen Tennisbälle und Klopapier

Der Spielplan wurde zur Saison 2017/2018 noch mehr zerstückelt, um die Teams zu entlasten, die am Donnerstag in der Europa League antreten müssen. Was derzeit im übrigen keine Rolle spielt, denn die deutschen Vertreter um Hoffenheim und Leverkusen sind längst ausgeschieden. Ausgehend von dem Grundgefühl, dass die Haupt-Anstoßzeit am Sonnabend um 15.30 Uhr zunehmend ausgehöhlt wird, um den übertragenden Medienanstalten mehr Gelegenheit zu bieten, die Spiele zu zeigen, formierte sich in den Fankurven schnell der Protest. Bei der Montagspremiere flogen damals Tennisbälle und Klopapier, die Ablehnung blieb bis zuletzt bestehen.

Die Pandemie hat uns allen vor Augen geführt, wie steril der Fußball ohne Zuschauer wirkt. Die Fans machen den Unterschied, damit aus einem taktisch geprägten Kick trotzdem ein vergnüglicher Nachmittag im Stadion wird. Sie sorgen auch dafür, dass eine unterlegene Mannschaft die Wende herbeiführt, weil die Energie aus der Kurve auf dem Platz ankommt.

Der Druck hat gewirkt

Dass der vereinte Druck der vergangenen Jahre gewirkt hat, um die Montagsspiele wieder zu kippen, die es vielen Schlachtenbummlern schlichtweg unmöglich machten, ihre Mannschaft in der Fremde zu unterstützen, die dafür sorgten, dass die kleinen Anhänger ausgesperrt blieben, damit sie in der Schule nicht einschlafen, ist ein gutes Zeichen. In diesem Fall wurden die Bedürfnisse der Fans ernst genommen. Viel zu oft bleibt dieses Gefühl aus.