Ein Spiel der verpassten Freude Wieder unentschieden. Hertha wartet immer noch auf einen Dreier in dieser Saison im Olympiastadion. Die Windhorst-Affäre spielt auf dem Rasen keine Rolle. Zu... Jens Marx Martin Kloth

Torwart Oliver Baumann von TSG Hoffenheim kämpft gegen Berlins Wilfried Kanga (r) um den Ball. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Andreas Gora/dpa

Berlin -An seinem 49. Geburtstag wollte sich Andre Breitenreiter über möglicherweise zwei verschenkte Punkte der TSG 1899 Hoffenheim nicht zu sehr ärgern. Kollege Sandro Schwarz dachte schon an die Analyse des erneuten Remis von Hertha BSC am Abend auf der Couch. So richtig geholfen war weder den Berliner Gastgebern noch den Gästen aus dem Kraichgau mit dem 1:1 (1:1) am Sonntag in der Hauptstadt. „Das ist ja kein Wunschkonzert“, befand Breitenreiter mit Blick auf das Resultat.