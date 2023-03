„Ein vollendeter Anführer“: NBA-Legende Reed gestorben

New York -Die nordamerikanische Profiliga NBA trauert um Basketball-Legende Willis Reed.

Der frühere Profi mit dem Spitznamen „The Captain“ („Der Kapitän“) starb im Alter von 80 Jahren, wie die Vereinigung der ehemaligen Spieler unter Berufung auf Reeds Familie mitteilte. Er führte die New York Knicks 1970 und 1973 zu zwei Meisterschaften, die einzigen beiden Titel des Clubs.

„Willis Reed war der ultimative Teamspieler und ein vollendeter Anführer“, würdigte ihn NBA-Commissioner Adam Silver. „Meine früheste und schönste Erinnerung an den NBA-Basketball ist, wie ich Willis sah, der den Siegeswillen des Meisterteams der New York Knicks in den frühen 1970er-Jahren definierte.“

Reed sorgte für einen der ikonischsten Momente der NBA-Geschichte, als er wenige Minuten vor Beginn des entscheidenden Finalspiels 1970 angeschlagen aus der Kabine kam und trotz der Verletzung sein Team zum Sieg über die Los Angeles Lakers inspirierte. „Während wir trauern, werden wir uns bemühen, die Maßstäbe, die er hinterlassen hat, aufrechtzuerhalten - seine unvergleichliche Führungskraft, seine Aufopferung und sein Arbeitsethos, die ihn als Champion unter Champions personifizieren“, schrieben die Knicks zu Reeds Tod. „Sein Vermächtnis wird für immer weiterleben.“